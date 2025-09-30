Sumar quiere frenar la subida del precio de la vivienda con un nuevo impuesto del 25% si se revende una propiedad en menos de dos años

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha propuesto en el Congreso un nuevo impuesto destinado a gravar con un 25% el precio total en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de dos años desde su compra.

Ibáñez ha hecho esta propuesta mediante una proposición no de ley que ha registrado para su debate en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana y tiene por objeto luchar contra el 'flipping', una práctica que consiste en comprar casas para revenderlas más caras de forma muy rápida y muchas veces sin valor añadido o con una inversión mínima de mejora de la eficiencia energética o pintura de la vivienda.

El diputado esgrime que esta práctica no sólo «hurta a la vivienda su función social», sino que al especular con ella «contribuye al encarecimiento de su precio, haciendo más inaccesible un bien de primera necesidad para la mayoría social».

La medida ya se lleva a cabo en algunos países para frenar la especulación inmobiliaria

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, añade que gobiernos como el de British Columbia (Canadá), ya han implementado impuestos 'antiflipping' con el objetivo de desincentivar la tenencia de propiedades a corto plazo (menos de 730 días) con fines de lucro.

Con todo ello, el representante de Compromís urge a poner barreras legales para el acaparamiento de la vivienda y hacer una reforma fiscal que desincentive la compra de vivienda a quien busque enriquecerse con ella. Por eso propone un nuevo tributo del 25% en operaciones de compraventa a corto plazo, observando eso sí excepciones de necesidad por motivos de accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia.