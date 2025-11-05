Sumar deja sola a Montero y plantea también retocar el IRPF para atenuar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes

El Ministerio de Hacienda está cada vez más solo en su postura de no ajustar el IRPF a la inflación y dejar que la progresividad en frío actúe a su antojo para llenar las arcas del Estado a un ritmo de 1.800 ... millones de euros al año, según la estimación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aunque sea a costa del bolsillo de los contribuyentes.

El último en desmarcarse de ese inmovilismo ha sido el socio del PSOE en el Gobierno, Sumar, que ha aprovechado la tramitación parlamentaria de un proyecto legislativo en materia fiscal para plantear una reforma del IRPF para actualizar los umbrales que permiten compatibilizar la percepción de una renta por parte de los ascendientes o descendientes a cargo del contribuyente con la aplicación de los mínimos.

Desde el año 2002 -hace más de dos décadas- ese umbral de renta que Hacienda considera como tolerable para poder contribuir a los gastos del núcleo familiar sin alterar la consideración fiscal del contribuyente principal ha permanecido de forma inalterada en los 8.000 euros. Lo que plantea Sumar es no solo actualizar esa cuantía hasta el nivel en que debería estar de haberse ajustado según el encarecimiento del coste de la vida observado por el INE a través del IPC, sino crear un mecanismo de actualización automático que haga que ese umbral sea siempre equivalente al 80% del Salario Mínimo Interprofesional. La aplicación de este esquema elevaría de forma automática un 70%, hasta los 13.260 euros, el umbral de renta que la ley del IRPF permite percibir a los ascendientes o descendientes menores de 25 años a cargo de un contribuyente sin que este pierda el derecho a aplicarse el mínimo familiar.

En opinión de Sumar, la desconexión que en estos 23 años se ha producido entre ese umbral y la realidad económica más que justifica «modificar dichos preceptos para adaptarlos, al menos parcialmente, a la inflación acumulada y preservar la coherencia del impuesto«.

La semana pasada, el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) presentó en Cartagena un trabajo que encontraba hasta diez parámetros cuantitativos del IRPF que llevaban entre diez y veinte años sin actualizarse, con un impacto muy perjudicial para los contribuyentes que tienen que pagar un mínimo de 500 euros más en impuestos cada año por esta no actualización.