¿Cuánto sueldo real has perdido por la inflación en los últimos 20 años?

Calcula tu caída de poder adquisitivo por la subida de los precios. Por ejemplo, se necesitan 1.219 euros para comprar lo mismo que con 1.000 euros hace cinco años

La cuesta de septiembre más cara de la historia: «¡Y luego quieren que tengamos hijos!»

La inflación se come los sueldos
La inflación se come los sueldos
Luis Cano

Los precios crecen mucho más que los salarios. Con el mismo sueldo, cada mes se puede comprar menos. La crisis inflacionista desde el final de la pandemia ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo de los españoles.

La siguiente calculadora elaborada por ABC ... permite conocer el salario real, es decir, el salario una vez descontado el efecto de la inflación. Introduce tu sueldo o pensión, el mes y el año desde que lo cobras, y pulsa 'Calcular'. Descubre a cuánto equivale tu sueldo actual en comparación con la fecha desde que lo cobras, y cuánto deberías ganar actualmente para mantener tu poder adquisitivo de entonces.

