La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

El sueldo de los jóvenes se reduce por primera vez en la última década

Los contratos parciales de los menores de 24 años abren una brecha con el salario medio, que crece a 2.385 euros

Yolanda Díaz aprobará una subida del SMI con dos cuantías para que Hacienda decida si aplica el IRPF

El sueldo de los jóvenes se reduce por primera vez en la última década
José María Camarero

Los trabajadores que comienzan su actividad en el mercado laboral han visto caer el sueldo que cobran por primera vez en los últimos diez años. En un contexto marcado por el crecimiento del empleo y con la inercia que mueve a la economía española, ... la nómina de los jóvenes fue de 1.372 euros brutos (sin restar impuestos) en 2024 frente a los 1.387 euros que recibían en 2023. Se trata de un recorte de unos 15 euros cada mes, cuantía que impacta en unas nóminas ya de por sí exiguas y cuya caída contrasta con el dinamismo que han mostrado las remuneraciones del resto de trabajadores.

