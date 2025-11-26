Suscribete a
El sueldo de los funcionarios subirá un 11,4% entre 2025 y 2028 tras el pacto entre el Gobierno y los sindicatos

En diciembre los empleados públicos verán subir sus nóminas un 2,5% y recibirán una paga con los atrasos desde enero

El acuerdo elimina la tasa de reposición, limita a un año las oposiciones, reforzará las plantillas de atención al público y pondrá en marcha la jornada de 35 horas

El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% este año y pagarlo en diciembre

Una oficina del SEPE en Oviedo
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Función Pública y las centrales CSIF y UGT -CC.OO. no se ha pronunciado- han logrado cerrar un pacto que permitirá revalorizar el salario de los más de 3,5 millones de funcionarios que hay en España. El consenso exprés llega en la ... cuenta atrás para que acabe el año, esquiva la huelga general y se sustancia en un acuerdo plurianual que incluye un alza de las nóminas del 11,4% entre 2025 y 2028. La distribución será un 2,5% para este ejercicio, que se abonará ya en diciembre con carácter retroactivo a enero; en enero de 2026 los salarios volverán a subir un 1,5%, más otro medio punto si el IPC es igual o superior al 1,5% de la parte fija para ese año, que se abonarían en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo. Para este último ejercicio el incremento previsto es del 4,5% y en enero de 2028, el 2% restante. El efecto arrastre, al revalorizarse los salarios sobre la revalorización anterior, alcanzaría un alza del 11,4%. «Todo ello supone la recuperación del 2,9% de poder adquisitivo en este periodo», asegura el sindicato de funcionarios, para el que «este es el mejor acuerdo posible en las circunstancias actuales».

