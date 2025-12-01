Suscribete a
Cuánto subirán las pensiones en 2026: cálculo para la revalorización y cuantías máximas, mínimas y medias

De acuerdo a la ley, estas pagas se incrementarán en función del IPC de los últimos 12 meses

Cuánto subirán las pensiones en 2026: revalorización según el IPC y cuantías de las mínimas y de las máximas
Cuánto subirán las pensiones en 2026: revalorización según el IPC y cuantías de las mínimas y de las máximas EFE
Virginia López Esplá

El mes de noviembre suele ser un mes muy esperado para los pensionistas ya que reciben dos buenas noticias. Por un lado, han recibido la pensión que incluye la parte correspondiente a la paga extra y, por lo tanto, han cobrado más.

Por ... otro lado, van a conocer cuánto se revalorizarán las cuantías en función del IPC para 2026. Será del 2,66%, un porcentaje obtenido a partir del dato adelantado de inflación de noviembre publicado por el INE. Eso sí, se trata de una cifra provisional, por lo que habrá que esperar hasta el 12 de diciembre para conocer el definitivo.

