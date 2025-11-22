Suscribete a
La subida de precios y la caída del consumo amenazan al sector de la moda

Marcas como Nike, Hermés y Ralph Lauren ya han confirmado que encarecerán sus productos en 2026

La segunda mano empieza a ser una opción preferente entre muchos consumidores que ya no quieren compran en plena temporada

Mal año para la moda
Mal año para la moda REUTERS
Raúl Masa

El sector de la moda en su máxima expresión, con el textil, los complementos, y, en definitiva, todo lo que se usa para vestir, prevé un mal 2026. Gigantes patrios como Inditex y Mango afrontan junto al resto de grandes compañías una ... serie de retos comerciales marcados por los aranceles, la inestabilidad geopolítica y el deterioro de la confianza del consumidor. Todo eso desemboca en una subida de precios que, a su vez, impactará en el comportamiento de los clientes.

