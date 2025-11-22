La subida de precios y la caída del consumo amenazan al sector de la moda

El sector de la moda en su máxima expresión, con el textil, los complementos, y, en definitiva, todo lo que se usa para vestir, prevé un mal 2026. Gigantes patrios como Inditex y Mango afrontan junto al resto de grandes compañías una ... serie de retos comerciales marcados por los aranceles, la inestabilidad geopolítica y el deterioro de la confianza del consumidor. Todo eso desemboca en una subida de precios que, a su vez, impactará en el comportamiento de los clientes.

Así se desprende del informe 'The State of Fashion 2026', elaborado por la consultora McKinsey y BoF Insights. El documento, que también cuenta con la opinión directa de los líderes de la industria, es un termómetro perfecto para identificar, entre otras cuestiones, lo que más preocupa a los consumidores: si la inestabilidad del sector va a afectar a su bolsillo. Y así lo confirman. En este contexto, las empresas anticipan nuevas subidas de precios. El 71% de los ejecutivos prevé aumentarlos en 2026, frente al 52% del año pasado.

El pragmatismo se impone sobre las expectativas. Y es que varias marcas ya han anunciado explícitamente el aumento de precios. Entre ellas están Nike, Hermés y Ralph Lauren. Otras muchas tendrán que reordenar también su estrategia para adaptarse a la coyuntura. Por ejemplo, en el informe también explican que Levi's está simplificando su 'stock' navideño, reduciendo la diversidad y el inventario para centrarse en los productos que le permita obtener mayores márgenes. Los experimentos han quedado atrás para la industria de la moda.

El cocktail está lleno de ingredientes preocupantes. Según revela el documento, los consumidores son más sensibles al precio, lo que restringe los márgenes y limita la capacidad de repercutir los costes. Y esto ya se empieza a notar. Estiman que el 70% de los compradores tiene previsto gastar menos en todas las categorías de ropa entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025, y casi el 80% afirma que cuando suban los precios, no comprarán cuando salgan las colecciones al mercado, sino que esperarán a las rebajas, comprarán una alternativa más barata o pospondrán su compra. Incluso, todos tienen en mente una tercera vía: la segunda mano.

El informe señala que los clientes, de forma más continuada, gastan más en moda de segunda mano en busca de mejores precios, ya que estos siguen subiendo cuando se lanzan al mercado las primeras colecciones. Además, las plataformas de venta online han popularizado la compra de ropa de segunda mano. En este contexto, el documento refleja una nueva realidad para las compañías: deben definir sus propias estrategias de reventa. Es decir, las empresas deben no perder dinero en este formato de compra, y ser ellas mismas quienes gestionen sus productos.

Foco arancelario

Entre los grandes problemas que afronta el sector textil y de los complementos están las tensiones comerciales. El informe recoge que los cambios aplicados sobre los aranceles de Estados Unidos en 2025 han redefinido el panorama del comercio global.

De cara a 2026, los aranceles seguirán desempeñando un papel decisivo: el 76% de los ejecutivos de la moda consultados señala que la respuesta ante las disrupciones comerciales y el incremento de los aranceles será el factor que más influya en la evolución de la industria, y el 40% identifica la interrupción de los flujos comerciales como uno de sus principales riesgos.

No obstante, dentro del sector también se observan algunas cuestiones que pueden ser favorables. Los ejecutivos identifican la inteligencia artificial (IA) como la mayor oportunidad para la industria en 2026, por encima de otras cuestiones estratégicas como la diferenciación de producto o el refuerzo en el compromiso por la sostenibilidad.

Las marcas ampliarán sus inversiones en IA más allá de proyectos piloto, integrándola de forma plena en sus modelos de negocio para mantener su competitividad. Para los consumidores, por su parte, la IA ya está transformando la experiencia de compra a una velocidad sin precedentes, asegura el informe. Cada vez más usuarios recurren a chatbots como ChatGPT o Gemini para decidir qué comprar y dónde hacerlo. En este contexto, la optimización para motores generativos (GEO) —la adaptación del contenido online para que sea fácilmente interpretado por sistemas de IA— se perfila como un complemento esencial del SEO —el posicionamiento en internet— para garantizar visibilidad.