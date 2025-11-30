Las startups españolas buscan un oasis de crecimiento en Oriente Medio

Oriente Medio se ha convertido en un destino cada vez más frecuente entre las startups españolas que buscan escalar fuera de Europa. En los últimos años se ha producido un interés creciente por mercados como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, especialmente en sectores donde ... hay una fuerte demanda tecnológica. «Lo que impulsa a muchas startups es la combinación de crecimiento económico, inversión pública y apertura a nuevas soluciones tecnológicas», apunta Juan Jose Güemes, presidente del Center for Entrepreneurship & Innovation de IE University. A la vez, los frenos suelen ser «el desconocimiento del marco regulatorio, la necesidad de adaptarse a una cultura de negociación distinta y el coste de establecer una presencia local. Las que dan el paso suelen hacerlo con un socio en la región y una visión de largo plazo», añade.

Las mayores oportunidades se dan en sectores donde España ya tiene una posición sólida y que están muy alineados con las prioridades de la región: energías renovables y tecnología climática, educación digital, salud, fintech y todo lo relacionado con smart cities o construcción avanzada. «Son ámbitos donde la demanda es real y donde las startups españolas suelen competir con mucha solvencia», asegura Juan Jose Güemes.

Se trata de un mercado que reconoce cada vez más al emprendedor. Por ejemplo, en varios países del Golfo se ha hecho un esfuerzo visible por atraer talento innovador, acelerar la adopción tecnológica y abrir las puertas a proyectos internacionales. «Es un entorno donde el emprendedor suele sentirse bien recibido», subraya. Apunta también un dato «especialmente revelador».

IE University organiza competiciones de startups en todo el mundo desde hace más de una década y «el único país donde hemos recibido más candidaturas de startups lideradas por mujeres que por hombres ha sido Arabia Saudí», avanza. Y recuerda que existen muchas diferencias entre los países de esta zona. Por ejemplo, los países del Golfo (GCC) comparten economías en rápido crecimiento y una fuerte demanda de tecnología; «los países del Levante, como Jordania o Líbano, operan con dinámicas económicas distintas»; e Israel funciona con una lógica propia, «como uno de los ecosistemas tecnológicos más avanzados del mundo». Mientras que otros países de la región, como Yemen, «no ofrecen hoy un entorno comparable. Por eso, entrar en Oriente Medio exige analizar cada mercado por separado», puntualiza.

La startup Ocean Ecostructures es una compañía tecnológica especializada en la regeneración de la biodiversidad en entornos marinos de puertos o parques eólicos ubicados en alta mar. Desde un principio vieron mucho potencial para su negocio en el mercado de Medio Oriente, pero la oportunidad de dar el salto llegó antes de lo previsto gracias a su participación en el programa ScaleX de la King Abdullah University of Science and Technology de Arabia Saudí. La compañía fue seleccionada como una de las 10 startups tecnológicas internacionales entre cerca de 600 candidaturas de todo el mundo, siendo la única española. «Gracias a este programa hemos tenido acompañamiento para la adaptación cultural, para entender cómo se hace negocios en este mercado y apoyo para crear una filial allí», explica Ignasi Ferrer, cofundado de la startup. De esta forma han diseñado su plan estratégico para aterrizar en el país y han podido reunirse con potenciales clientes, «hemos estado muy acompañados», resaltan.

Ocean Ecostructures ha desarrollado una solución de regeneración de la biodiversidad que es única en el mundo. Se trata de microarrecifes biomiméticos que replican el funcionamiento de un arrecife natural y multiplican por seis la biodiversidad en el lugar en el que se instala a través de un sistema de monitorización avanzada que permite a las compañías cumplir con sus planes de ESG. «Los parámetros miden la riqueza que generamos y el beneficio ambiental se traduce en beneficio económico», aclara el cofundador. «Los países del Golfo eran uno de nuestros mercados estratégicos porque es donde hay 600 plataformas de petróleo y esa cicatriz del cableado se puede transformar en un arrecife», explica Ferrer. «Tuvimos la suerte de ser elegidos y está siendo una gran oportunidad empresarial y personal», añade. Reconoce que el país es muy distinto a lo que tenían en mente, «está en fase de transformación y hemos encontrado un nivel de formación muy alto», resalta. En poco tiempo se han dado cuenta que «la relación personal y el respeto es fundamental en este mercado» y por ese motivo han decidido que él, como CEO y cofundador de la firma, es quien lidera este proyecto sobre el terreno. Apunta también la importancia de entender su cultura y constata la «importante estima que nos tienen, hay una proximidad con España basada en nuestro pasado árabe», matiza. En los primeros meses de 2026 esperan poder comenzar los proyectos en Arabia Saudí. Cuentan con un socio local y en un futuro esperan contar también con un equipo local al que se le dará apoyo desde la sede en Barcelona.

Desde sus inicios, Unicskin tuvo una visión profundamente internacional y Oriente Medio fue, de manera muy orgánica, su primer mercado, convirtiéndose rápidamente en su principal área de expansión en 2017 cuando comenzó la compañía. «Resultó especialmente gratificante comprobar que nuestro primer gran caso de éxito se dio precisamente en esta región y que, a día de hoy, somos la marca número 1 en Tecnobelleza y la número 4 en skincare en Oriente Medio», afirma Mónica Sada, fundadora y CEO de la firma. Asegura que las mujeres árabes destacan por su alto nivel de autocuidado y por valorar la innovación tecnológica y la eficacia real de los productos biotecnológicos, «aspectos que forman parte de nuestro ADN de Unicskin», añade. Por eso apostar por Oriente Medio «fue una decisión estratégica que hoy se ve plenamente respaldada por los resultados: seguimos creciendo a triple dígito año tras año en esta región».

Esta startup lleva la tecnología médica de vanguardia y la ciencia cosmética al cuidado de la piel en casa. Su entrada en la región de Oriente Medio se realizó inicialmente a través del canal digital, «lo que nos permitió analizar en profundidad el mercado y comprender las necesidades y comportamientos de sus consumidoras antes de expandirnos al canal físico», explica la fundadora. A pesar del buen acogimiento del producto asegura que establecerse en un mercado internacional es siempre un proceso complejo que debe responder a un plan estratégico sólido. Dentro del mercado digital de lijo Unicskin cuenta con Ounass (Al Tayer Group) como socio estratégico y esta colaboración ha impulsado a la marca alcanzando un crecimiento superior al 400% en el último año.

En su caso, el choque cultural no ha representado una barrera, «sino que se ha convertido en una auténtica ventaja estratégica», indica Sada. El contacto con la cultura árabe les ha enriquecido profundamente y les ha permitido comprender con mayor precisión las necesidades, expectativas y preferencias de sus consumidoras. Están presentes en más de 30 mercados, pero Oriente Medio continúa siendo uno de sus focos estratégicos más relevantes y confían en que España alcance pronto un nivel de crecimiento similar.

En el caso de eVoost AI el salto a Oriente Medio no fue un movimiento de expansión, sino un movimiento natural hacia donde el futuro del real estate ya estaba ocurriendo. «Uno de nuestros cofundadores con expertise tecnológico llevaba años en Abu Dabi, y desde allí vimos con claridad algo que Europa aún no había entendido: el Golfo no solo está construyendo ciudades, está construyendo el futuro del 'urban development'», explica Cristian G. Pastrana, cofundador y CEO de la startup. En Europa probaron su tecnología como 'test market', «en Emiratos detectamos un vacío que nadie estaba resolviendo: developers con un producto extraordinario, pero sin un sistema unificado que conectara 'market research', producto, marketing y ventas en un único modelo operativo basado en IA», añade. Fue entonces cuando vieron una oportunidad estratégica: «crear desde Abu Dabi un producto global, diseñado para mercados que piensan en grande, ejecutan rápido y entienden que el dato es soberanía», puntualiza.

Su operación estratégica siempre estuvo situada en Abu Dabi desde el inicio, respaldados por Hub71, la aceleradora tecnológica del gobierno de Abu Dabi. «Actualmente tenemos una OpCo en España, pero eVoost AI es una compañía creada desde Abu Dhabi para escalar globalmente», aclara Pastrana. Indica además que Abu Dabi no es solo un mercado, «es un ecosistema». Y habla de tres elementos que rara vez conviven: visión de país a largo plazo, «donde la IA forma parte del proyecto nacional»; desarrollos inmobiliarios de escala global, «que necesitan tecnología capaz de orquestar todo el ciclo comercial» y un gobierno que acelera, no frena, y que «se convierte en un socio real para founders deep-tech».

Su expansión por Oriente Medio ha sido extremadamente rápida. Llegaron con un modelo tecnológico probado, pero adaptado al comportamiento del comprador internacional, y eso encajó desde el primer día. «En cuestión de meses cerramos proyectos en Emiratos, Arabia Saudí y otros mercados del Golfo, tanto en modalidad exclusiva como en modelos no exclusivos», afirma la CEO.

Para un producto como eVoost AI, un AI Operating System para developers, «Abu Dabi aporta la combinación perfecta: acceso a actores institucionales, velocidad de implementación, una mentalidad abierta a la innovación y un mercado donde el 85% del comprador es internacional», resalta. Por todo ello cree que este es el lugar ideal «para construir tecnología que pueda escalar a Estados Unidos, MENA, Europa y Asia».