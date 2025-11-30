Suscribete a
Las startups españolas buscan un oasis de crecimiento en Oriente Medio

Pese a su diversidad y complejidades, la transformación económica de estos mercados es una ocasión de oro en sectores donde nuestras empresas son referencia

Energéticas, telecos, inmobiliario, aerolíneas: las inversiones millonarias de los árabes en España

Ocean Ecostructures ha llevado su solución de regeneración de biodiversidad marina a Arabia Saudí tras ser seleccionada para un programa entre más de 600 startups
Belén Rodrigo

Oriente Medio se ha convertido en un destino cada vez más frecuente entre las startups españolas que buscan escalar fuera de Europa. En los últimos años se ha producido un interés creciente por mercados como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, especialmente en sectores donde ... hay una fuerte demanda tecnológica. «Lo que impulsa a muchas startups es la combinación de crecimiento económico, inversión pública y apertura a nuevas soluciones tecnológicas», apunta Juan Jose Güemes, presidente del Center for Entrepreneurship & Innovation de IE University. A la vez, los frenos suelen ser «el desconocimiento del marco regulatorio, la necesidad de adaptarse a una cultura de negociación distinta y el coste de establecer una presencia local. Las que dan el paso suelen hacerlo con un socio en la región y una visión de largo plazo», añade.

