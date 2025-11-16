Suscribete a
ABC Premium

ABC EMPRESA

La startup que quita al dulce la etiqueta de 'placer culpable'

Plesh ha aplicado ciencias ómicas e ingeniería en impresión 3D para formular snacks con sabor al chocolate de toda la vida pero sin azúcar añadido

Ciencias ómicas, el futuro plato fuerte de la innovación agroalimentaria

Juan Umbert, Jaume Betrián,y Adrià Colominas son los fundadores de Plesh
Juan Umbert, Jaume Betrián,y Adrià Colominas son los fundadores de Plesh

Roberta Sebastiani

A veces las ideas nacen en el pasillo de un supermercado. En esa línea interminable de productos donde lo dulce suele venir acompañado de un recordatorio tácito de culpa. Así empezó Plesh. «Nació de una frustración compartida: que disfrutar de un snack dulce siga siendo ... sinónimo de culpa o exceso», recuerda Jaume Betrián, CEO y cofundador de Plesh. Junto Juan Umbert y Adrià Colominas, fundadores del estudio de diseño alimentario Makeat, detectó un hueco evidente entre dos extremos que el mercado había mantenido separados durante años: el placer y el bienestar. Su objetivo inicial fue «eliminar esa dicotomía» y diseñar un producto capaz de competir con los clásicos del lineal sin recurrir al azúcar añadido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app