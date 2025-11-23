Suscribete a
La startup que arroja luz en el laberinto del ahorro energético

Camby exprime la tecnología para identificar la mejor tarifa posible para el usuario analizando más de 40 variables

Los altos precios de la luz disparan las búsquedas de información para cambiar de tarifa

Mario Fernández, Miguel Casado y Carlos Cano conforman el equipo fundador de esta startup
Roberta Sebastiani

Tarifas incomprensibles, letra pequeña y un pelotón de actores que convierten cualquier decisión en un verdadero laberinto. Todo el que haya tratado de optimizar su recibo de la luz sabe que no es una hipérbole, sino un retrato de la realidad. En este entorno ... nace Camby, la startup que quiere ayudar a los ciudadanos en este complejo proceso analizando más de 40 variables para identificar la mejor tarifa posible comparando automáticamente opciones de más de treinta comercializadoras.

