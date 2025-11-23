La startup que arroja luz en el laberinto del ahorro energético

Tarifas incomprensibles, letra pequeña y un pelotón de actores que convierten cualquier decisión en un verdadero laberinto. Todo el que haya tratado de optimizar su recibo de la luz sabe que no es una hipérbole, sino un retrato de la realidad. En este entorno ... nace Camby, la startup que quiere ayudar a los ciudadanos en este complejo proceso analizando más de 40 variables para identificar la mejor tarifa posible comparando automáticamente opciones de más de treinta comercializadoras.

Mario Fernández, CEO y cofundador, lo explica sin adornos cuando recuerda el origen. «Lo vimos después de quebrar tres modelos distintos» y detalla cómo Hobeen B2C, Hobeen B2B2C y Enerfriend acabaron topándose con el mismo bloqueo estructural. Ese camino les llevó a una conclusión decisiva que hoy estructura Camby. «Ayudar a los usuarios a ahorrar, con el mínimo esfuerzo, sin inversión y sin moverse del sillón».

El giro de Hobeen a Camby no fue solo un cambio de nombre. La empresa «es hoy una nueva marca, un nuevo modelo de negocio, un nuevo producto y un nuevo equipo, pero es el resultado de cinco años de desarrollo tecnológico y acercamiento al cliente», explica Fernández . La clave fue asumir que los hogares no quieren invertir, que todo empieza por el contrato de luz y que el modelo B2B2C con grandes utilities no escala. Ese aprendizaje chocó con otra evidencia. La complejidad del sector no debería recaer en el usuario. Como señala el CEO, «la transformación del electrón generado en los campos y montes de Castilla al servicio de comercialización que se traduce en euros parece ciencia ficción» y, aun así, esa complejidad acaba en la factura del cliente, donde el 79% reconoce tener dificultades para entenderla, según un informe de AS Energy. Por eso Camby se propone combatir «la complejidad innecesaria, la opacidad en precios y la idea de que el consumidor debe adaptarse a la compañía».

El punto crítico no es el alta, sino la renovación. «Nuestro sistema calcula dos veces al año cuál es la mejor tarifa del mercado y si estás en modo autogestión hacemos todos los trámites para que tú solo te encargues de seguir ahorrando», explica el CEO. Y ese proceso repetido permite reducciones significativas. El fundador asegura haber visto hogares donde habitaban cuatro personas, que pagaban 120 euros al mes, y han empezado a pagar 70».

El contexto acompañó el crecimiento. España registró 7,25 millones de cambios de comercializadora en 2024, según la CNMC, aunque solo un 30% fueron digitales. El resto pasó por asesores energéticos que operan con excels y correos dispersos. Camby busca convertirse también en la herramienta que ordene y automatice ese trabajo.

La compañía fundada por Fernández (CEO), Miguel Casado (CTO) y Carlos Cano (CMO) sostiene que el ahorro puede alcanzar los 300 euros anuales, una cifra habitual en hogares con tarifas antiguas o servicios encubiertos.

La inversión levantada, un total de 1,3 millones procedentes de financiación pública y privada, con aportaciones del IDAE a través del Plan de Recuperación (NextGeneration EU) y del programa Hazitek 2025 del Gobierno Vasco, se dirigirá a tecnología, automatización y producto.