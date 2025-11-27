Suscribete a
Sostener las pensiones solo con recursos públicos supondrá renunciar a otras partidas de gasto social, como sanidad, vivienda y digitalización, según el presidente del Grupo Mutua

El Observatorio de Pensiones del Grupo presenta sus recomendaciones para hacer sostenible el sistema y que los trabajadores puedan acceder a su jubilación en las mejores condiciones económicas posibles

Ignacio Garralda, presidente ejecutivo del Grupo Mutua
«Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española. Y lo es tanto por la propia trascendencia del tema en cuestión como por la falta de una respuesta clara ante un problema acuciante. ... El momento de actuar es ahora, no podemos seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera. En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, lo cual implicará renuncias en otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad».

