Sipos convierte el móvil en un terminal de cobro para hostelería con tecnología Tap on Phone Tap on Phone permite al personal cobrar desde cualquier punto, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia del cliente

La plataforma española Sipos, especializada en soluciones de gestión para negocios de hostelería, ha dado un paso decisivo hacia la digitalización del sector al incorporar la funcionalidad Tap on Phone a su sistema. Esta tecnología permite convertir cualquier smartphone –ya sea Android o iPhone– en un terminal seguro para aceptar pagos sin contacto, eliminando la necesidad de datáfonos tradicionales.

Con el respaldo tecnológico de Sipay, Sipos ofrece ahora una solución integral que permite al personal de bares, restaurantes y cafeterías tomar nota y cobrar directamente desde el mismo dispositivo móvil. Esta innovación simplifica la operativa diaria, reduce costes y mejora la experiencia tanto del cliente como del trabajador, asegura la compañía.

«Transformamos el móvil en una herramienta de trabajo más poderosa. Ahora, cobrar es más fácil que nunca: cada camarero tiene en sus manos todo lo necesario, sin datáfonos ni barreras. Con Tap on Phone, los negocios de hostelería ganan libertad, ahorro y agilidad», afirma Guillermo González-Outón, CEO de Sipos.

Uno de los principales beneficios de esta funcionalidad es la movilidad que ofrece al personal. En espacios amplios o terrazas, donde desplazarse para cobrar puede ralentizar el servicio, Tap on Phone permite cerrar la cuenta en el momento, desde el mismo lugar donde se atiende al cliente. Según datos internos de Sipos, los negocios que ya utilizan sistemas de pago integrados han incrementado hasta un 30 % la agilidad en sus procesos.

Otra característica a destacar de esta aplicación para gestionar los cobros desde un teléfono móvil, es la incorporación de las propinas digitales. Una funcionalidad que permite a los clientes añadir una gratificación de forma rápida y sencilla en el mismo momento del pago, sin interrumpir el flujo de la operación. Totalmente integrada con el software de punto de venta Sipos, esta solución ofrece opciones flexibles -desde porcentajes predefinidos hasta importes fijos o cantidades personalizadas- y ha demostrado aumentar en más de un 50 % el importe medio de las propinas recibidas.

Además de mejorar la eficiencia operativa, esta solución reduce significativamente la inversión inicial en hardware y elimina los costes mensuales de mantenimiento asociados a los terminales tradicionales. La funcionalidad ya está disponible para dispositivos Android y, tras el reciente lanzamiento de «Tap to Pay» por parte de Apple, también para iPhone.

Con esta apuesta por la innovación, Sipos no solo responde a las demandas de digitalización del sector, sino que posiciona estratégicamente a los establecimientos hosteleros ante un consumidor cada vez más exigente y tecnológicamente avanzado.

La función Tap on Phone ya está disponible para todos los clientes de Sipos, ofreciendo una transición inmediata y sencilla hacia un modelo de pagos totalmente digital, intuitivo y eficaz.

