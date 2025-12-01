Suscribete a
La simbiosis incompleta de la fotovoltaica integrada de los edificios

La fusión de células solares en los elementos constructivos es una tecnología madura y con enorme potencial, pero su despegue aún es lento

Una ola innovadora para tomarse un respiro frente al calor en las viviendas

Suelo fotovoltaico transitable del Teatro Real de Madrid
María José Pérez-Barco

Se conoce por sus siglas en inglés: BIVP (Building-Integrated Photovoltaics) y se traduce como Fotovoltaica Integrada en Edificios. No es una nueva tecnología, por el contrario, ha alcanzado su estado de madurez y lleva años instalada en diferentes construcciones a lo largo de todo ... el mundo. Consiste en integrar células fotovoltaicas en materiales y elementos arquitectónicos de las edificaciones. Ya hay vidrio, paneles de cerámica, ladrillos, tejas, materiales composites... que captan la luz del sol y la transforman en energía. Se instalan en fachadas, cubiertas, ventanas, lucernarios, pérgolas, marquesinas...

