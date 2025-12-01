La simbiosis incompleta de la fotovoltaica integrada de los edificios

Se conoce por sus siglas en inglés: BIVP (Building-Integrated Photovoltaics) y se traduce como Fotovoltaica Integrada en Edificios. No es una nueva tecnología, por el contrario, ha alcanzado su estado de madurez y lleva años instalada en diferentes construcciones a lo largo de todo ... el mundo. Consiste en integrar células fotovoltaicas en materiales y elementos arquitectónicos de las edificaciones. Ya hay vidrio, paneles de cerámica, ladrillos, tejas, materiales composites... que captan la luz del sol y la transforman en energía. Se instalan en fachadas, cubiertas, ventanas, lucernarios, pérgolas, marquesinas...

Una solución con mucho potencial para descarbonizar los edificios (y con ello las ciudades), que también contaminan. A nivel europeo son responsables de más del 36% de las emisiones de CO2 y del 40% de la energía final empleada. Sin embargo, a pesar de un futuro tan prometedor, la BIPV no ha despegado con la fuerza que corresponde a su potencial y mucho menos al ritmo del sector fotovoltaico en su conjunto.

Es todavía un nicho de mercado, con cifras que resultan testimoniales. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), Europa registró aproximadamente 350 MW de capacidad instalada en 2024 con esta tecnología, lo que representa menos del 1% de toda la capacidad fotovoltaica distribuida instalada ese año. (La generación distribuida es la producción de electricidad desde múltiples fuentes de generación de pequeña potencia ubicadas cerca de los puntos de consumo, por ejemplo desde hogares y edificios ).

La tecnología BIVP presenta ventajas que la hacen única, porque además de generar energía verde para el autoconsumo del edificio (reduciendo así la factura eléctrica), suelen ser soluciones que no sacrifican ni el diseño arquitectónico (ya que ofrecen cada vez más variedad de colores, texturas, acabados, transparencias...) ni el espacio útil (los paneles fotovoltaicos tradicionales necesitan más superficie), algo muy importante en ciudades densamente pobladas.

Estética de la ciudad

«Vivimos en ciudades que no vale cualquier cosa para llegar a la sostenibilidad. Estos productos BIVP compatibilizan necesidades energéticas con crear entornos agradables y permiten mucha libertad para el arquitecto. Si pensamos en la fotovoltaica tradicional, de paneles, es lo mismo que los aparatos de aire acondicionado que hemos instalado afeando las ciudades. BIVP es meter generación limpia sin cargarnos la estética de la ciudad», comenta Lorenzo Olivieri, profesor e investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid.

Según la IEA, contamos con 90 fabricantes europeos que operan en mercados nacionales y locales. La IEA destaca el caso de la empresa española Onyx Solar que tiene proyectos en todo el mundo. «BIVP se fabrica sobre todo en Europa y eso constituye una ventaja competitiva frente a la fotovoltaica tradicional de paneles que se hace en China», dice Olivieri.

Sin embargo, los sistemas BIVP no terminan de calar en el mercado. Tienen que competir con materiales convencionales que se usan en construcción, que suelen ser más baratos y conocidos por los arquitectos. «Además falta profesionales expertos, formación específica e incentivos para promover el uso de estas soluciones», cree Olivieri.

Incorporar esta tecnología a la normativa es también un reto, como propone Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas y Electrificación de UNEF (Unión Española Fotovoltaica). «La tecnología BIVP es un elemento de generación de energía y por tanto de autoconsumo y tiene que seguir esta normativa pero a la vez es un elemento de construcción. Falta hacer ese trabajo de poner en común todas las normas. Y estas instalaciones requieren una regulación específica», considera.

Según Santos, el empuje normativo vendría por incluir estas soluciones en el Código Técnico de la Edificación, el conjunto de normas que regulan la construcción de nuevos edificios y de ampliación de los existentes, y en el Plan Nacional de Renovación de Edificios que se está preparando.

Esta tecnología no afecta al diseño arquitectónico ni al espacio útil del edificio

Con su vidrio fotovoltaico, Onyx Solar, una pyme instalada en Ávila desde sus orígenes, ha revolucionado el mercado hasta el punto que se ha convertido en un referente internacional. Sus soluciones lucen en una amplia y variada gama de edificios por todo el planeta, muchos de ellos emblemáticos. Con más de 500 proyectos en 80 países, ha conseguido integrar tecnología fotovoltaica en construcciones como el emblemático Dubai Flame, el Teatro Real de Madrid y la catedral de Saint Andrew en Sidney (con más de 200 años en pie). En la Sensoria Tower, el hotel más grande de Dubai, hay instaladas más de mil piezas de vidrio fotovoltaico representando el logo de la empresa y hay otros 4.500 metros cuadrados del mismo material en la fachada del complejo residencial de lujo 262 de la Quinta Avenida de Nueva York. Incluso el MacDonald's de Disney World tiene vidrios fotovoltaicos de Onyx Solar. Están en hospitales, hoteles, universidades, centros deportivos, edificios de oficinas, ayuntamientos, centros comerciales, estaciones de metro, centros de datos hasta colegios, viviendas privadas y marquesinas. De hecho empresas como Apple, Microsoft, HP, Novartis, Samsung, Coca-Cola, Heineken, Merlin Properties... han confiado en esta tecnología.

Vidrio arquitectónico

«Se trata de vidrio arquitectónico, que cumple la normativa para edificios respecto a criterios de seguridad, aislamiento térmico y acústico y resistencia mecánica, al que hemos integrado tecnología fotovoltaica», explica Teodosio del Caño, director técnico y de operaciones de Onyx Solar. De tal forma que a las propiedades pasivas del vidrio, como filtro solar, facilitador de confort interno y aislamiento, se añade la posibilidad de generar energía limpia, una gran ventaja ya que puede ayudar a reducir la factura eléctrica de la construcción donde se instala. «Puede abastecer entre un 30 y 40% de la demanda de energía del edificio», afirma Del Caño.

El vidrio fotovoltaico de Onyx Solar presenta otras ventajas que le hacen garante de su éxito: es un elemento que ha sido muy aceptado estéticamente por los arquitectos, porque es un producto que se puede personalizar en colores, transparencias, formatos... Y no tiene limitaciones a la hora de integrarlo en una fachada, un lucernario, una ventana o una marquesina. Con tantos proyectos a lo largo del mundo es una tecnología robusta y probada. Además, reduce la huella de carbono ya que «este material genera su propia energía durante 35 años, de tal forma que a los tres años y medio toda la energía necesaria para su fabricación ya ha sido generada, por tanto desde ese momento su huella de carbono es nula», destaca Del Caño. Y el retorno de la inversión es rápido, «entre 3 y 8 años», señala.

Onyx Solar ha instalado más de 6.000 m2 de pavimento fotovoltaico transitable en los voladizos del Museo de las Ciencias de Valencia

Onyx Solar trabaja también en nuevos materiales ligeros, como composites, que puedan incorporar la tecnología fotovoltaica. «El futuro quizá puede ser que la integración fotovoltaica en arquitectura sea pintar con spray una fachada», sonríe Del Caño.

Customización total

La startup vasca Izpitek nació después de una década de trabajo entre el centro tecnológico Tecnalia y la empresa Branka Solutions. Cuenta con varias familias de patentes para integrar la tecnología fotovoltaica en los edificios. Por un lado, diseña, desarrolla, fabrica y ha puesto en el mercado una solución propia basada en el encapsulamiento de células fotovoltaicas en materiales compuestos. «Hemos conseguido un encapsulado monolítico (una fibra mezclada con resina), que protege muy bien las células fotovoltaicas con las propiedades del composite. Es además un material traslúcido, ligero y flexible. Puede tener un espesor de décimas de milímetros hasta varios milímetros y se adapta a superficies curvas, planas y formas raras», explica Jon Lasa, co fundador de Izpitek. Incluso permite su customización: «Podemos encapsular muchos tipos diferentes de células -destaca- y hacer diseños a la carta. Con distintos acabados en colores, mate o brillo, nos adaptamos a las geometrías...».

Según la IEA, hay 90 fabricantes de estas soluciones en Europa y contamos con 350 MW de potencia

Este nuevo material se puede integrar sobre techos ya existentes o como tejas solares que cubren un cerramiento. En las fachadas, el encapsulado es la segunda piel del edificio. «No reemplazamos el cemento de un edificio pero sí nos integramos como una piel exterior en la fachada ventilada, en un sandwich de aluminio o un elemento de madera o cerámico», detalla Lasa.

Izpitek también ha desarrollado la integración de las células fotovoltaicas en láminas de vidrio tan finas como el espesor de un folio y en vidrios ya existentes. «Nuestras soluciones -añade- se encuentran en construcciones singulares, en casas particulares, lucernarios, pérgolas... También en movilidad, desde las vías de un funicular al techo de camiones refrigerados o caravanas».

Las cortinas de ladrillos de Flexbrick en un edificio comercial y de oficinas de Australia. Esta empresa ha integrado en ese material células fotovoltaicas

La empresa catalana Flexbrick ha desarrollado y patentado unas láminas de cerámica que se instalan en los edificios como una cortina de ladrillos y que se adaptan a cada proyecto. Pueden alcanzar los 30 metros de longitud. «Son celosías que bloquean el sol en los edificios y configuran una envolvente exterior. Se pueden personalizar con texturas, imágenes, logotipos, colores, formas...», indica Rafael Pardo, director técnico de Flexbrick. En esta innovadora solución se ha dado un paso más integrando en los ladrillos células fotovoltaicas de silicio.

Cortinas de ladrillos

Así se consiguen muchas ventajas: las cortinas de ladrillo tienen bajo mantenimiento y alta durabilidad; son fáciles de instalar, desmontar y reparar; se pueden reciclar y al ser prefabricadas tienen un alto nivel de personalización, una faceta muy atractiva para jugar con la estética arquitectónica. «Se pueden instalar con una grúa en tres semanas, lo que tiene muchos sentido para edificios singulares, hospitales... Nuestro sistema se instala rápido y reduce el tiempo de instalación, por tanto genera menos huella de carbono», destaca Pardo. A esas virtudes, Flexbrick ha añadido en sus cortinas de celosías la generación de energía limpia con las células fotovoltaicas. «Ahora el propio material de construcción es activo. Es una forma útil de descarbonizar -defiende Pardo-. Se genera energía en el punto de consumo y con respecto a las necesidades del edificio».

De momento Flexbrick ha realizado varias instalaciones demostradoras de esta nueva solución. «Nuestro sistema se instala en damero. Con este 50% de permeabilidad y nuestras células fotovoltaicas, que no se integran en todos los ladrillos, hemos conseguido un nivel de producción de energía equivalente a 350-400 vatios pico por metro cuadrado. Si un edificio tiene suficiente envolvente es fácil dotarlo de la potencia fotovoltaica que necesita para sus consumos», cuenta Pardo. Flexbrick ha integrado esta tecnología en el pabellón que se está construyendo para celebrar la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona en 2026. «Un edificio muy parametrizado de bóveda catalana donde el borde del ladrillo se convierte en una pérgola fotovoltaica», dice Pardo. Una nueva versión de la fotovoltaica que se abre paso en la arquitectura del futuro.