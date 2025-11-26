Suscribete a
ABC Premium

Shein y Temu escapan de posibles sanciones por la lenta burocracia europea

Las organizaciones de consumo alertan de «peligros químicos» y «contaminantes» en sus productos

La patronal española de la distribución pide las mismas reglas para todos los competidores

Shein no para de crecer
Shein no para de crecer REUTERS
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Matar moscas a cañonazos. Las plataformas de comercio online Shein y Temu se mueven de maravilla en Europa, y en algunos mercados como España lo hacen con mayor alegría, porque la regulación que aplica a las compañías comunitarias no ejerce la misma ... presión sobre estas empresas de origen chino, tal y como denuncia la patronal La Distribución-Anged. Y el problema es que las medidas por parte de la Unión Europea (UE) llegan a cuentagotas por su tradicional lentitud burocrática a la hora de legislar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app