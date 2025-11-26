Shein y Temu escapan de posibles sanciones por la lenta burocracia europea

Matar moscas a cañonazos. Las plataformas de comercio online Shein y Temu se mueven de maravilla en Europa, y en algunos mercados como España lo hacen con mayor alegría, porque la regulación que aplica a las compañías comunitarias no ejerce la misma ... presión sobre estas empresas de origen chino, tal y como denuncia la patronal La Distribución-Anged. Y el problema es que las medidas por parte de la Unión Europea (UE) llegan a cuentagotas por su tradicional lentitud burocrática a la hora de legislar.

En el contexto del 'black friday', donde se disparan las compras online —y por todos los canales—, la organización empresarial que vigila los intereses de compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Leroy Merlin, Ikea, Media Markt o Fnac recuerda que la única medida efectiva que se va a llevar a cabo para detener el libre albedrío comercial de Shein y Temu es la abolición de la exención aduanera de los paquetes de menos de 150 euros.

Noticia Relacionada Agricultura pincha con su plan para garantizar pescado y marisco fresco en Navidad Raúl Masa El Gobierno ha ampliado en 13 días las jornadas de pesca, aunque eso no afecta a todas las embarcaciones

En enero de 2026, sea cual sea el valor del producto se verá sometido a la regulación aduanera de la UE, algo que no sucedía en estos momentos, y se estima que en el Viejo Continente entran más de 4.500 millones de paquetes con valor inferior a 150 euros, de los cuales cerca de 400 millones llegan a España.

Pero aquí se acaba todo. En un encuentro con medios de comunicación, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, se lamenta de que la única medida efectiva sea esta. Todo lo demás son peticiones que realizan, o cuestiones administrativas que tiene Bruselas amontonadas en los cajones.

Desde Anged instan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades de consumo a iniciar investigaciones contra plataformas que incumplan la DSA (el reglamento de servicios digitales). De igual modo, quieren que se destine más recursos a las aduanas; y un instrumento legal que permita a los Estados miembro limitar el acceso a las aquellas plataformas de terceros países que muestren un persistente incumplimiento de las normas. Pero todo eso es lo que no sale adelante.

Shein y Temu en números de todo tipo

España es el segundo país de penetración de Temu en 2025, mientras que Shein tiene el 52,6% y Aliexpress supera el 70%. Así el 72% de los españoles que compran por internet lo hacen en la plataforma asiática, según datos de Marketplace Universe.

La Distribución-Anged considera que se trata de un «fenómeno disparado, ya que el crecimiento interanual de Temu y Shein se sitúa entre el 20% y el 70%». Además, ha alertado de la calidad de estos productos que llegan al mercado, ya que el 75% se consideran peligrosos, porque muchos no cumplen la normativa de seguridad, etiquetado, químicas o de trazabilidad.

El BEUC, la organización europea que representa a consumidores de 32 países, confirma esas cuestiones, por ejemplo, en los niveles peligrosos de productos químicos observados en metales pesados en ropa y joyas, incluso también en juguetes. Lo mismo sucede con productos para bebés que provocan riesgo de asfixia.

La vía francesa

Por otro lado, Francia va a poner en marcha una acción colectiva de 12 federaciones empresariales y 100 empresas contra Shein, como fabricante, por competencia desleal con una demanda por lo civil contra la plataforma.

Así, en el país galo entran una media de 775 millones de paquetes anuales y la plataforma acumula una multa de 190 millones de euros por infracciones.

«No nos planteamos presentar una demanda como en Francia. Estamos en un momento en el que hay que instar a que se cumplan las normas, pedimos más recursos y medidas para aplicar sanciones a este tipo de empresas. Ninguna acción legal por el momento y por ahora abogamos porque se cumplan las normas», ha zanjado García Duarte.