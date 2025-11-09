Las semillas digitalizadoras del campo se enfrentan a un árido escenario

El sector primario (agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura) registró en 2024 un valor de 68.430 millones de euros, con un número de ocupados de 680.200 personas equivalente a tiempo completo. Y representa un 2,3% del Producto Interior Bruto español, según datos ... de Eurostat. Un sector clave que se enfrenta al reto de su modernización y de la adopción de las nuevas tecnologías con muchos hándicaps en el horizonte.

Miguel Padilla, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), recuerda que la diversidad en la actividad del sector complica el balance: «En ganadería preocupan especialmente las enfermedades que están surgiendo y que debemos ser capaces de atajar para que no se propaguen más. En cuanto a los precios, el nivel es razonable».

«En agricultura -señala-, damos una de cal y otra de arena. Hay un problema con los cereales. Aunque la producción esta temporada ha sido significativamente superior a otros años, los precios son auténticamente ruinosos. La competencia de países terceros, sobre todo Ucrania, está arruinando el mercado. De hecho, hay muchos productores que están sopesando la posibilidad de no sembrar. En cuanto a las frutas, no ha ido mal».

Entre los retos que afronta el sector destaca uno que procede de Bruselas, de la Comisión Europea, la Política Agraria Común (PAC). «Tanto por el presupuesto, como por la desaparición de algunos pilares fundamentales de la arquitectura de la PAC estamos ante un auténtico disparate. El recorte impresionante puede marcar el principio del fin de la PAC», dice Padilla.

Savia joven

La falta de relevo generacional es otro de los desafíos del sector primario, muy envejecido, con una media por encima de los 60 años y con una falta preocupante de incorporación de trabajadores jóvenes. Según el secretario general de COAG, la bajada de presupuesto de la PAC no contribuye a resolver el problema: «Se abandona el desarrollo rural, fundamental sobre todo en algunas zonas», asegura. La entrada en el negocio de fondos de inversión tampoco favorece la solución, aclara: «Se están quedando con las mejores tierras, donde hay agua suficiente, con buenas producciones. Nosotros creemos en un modelo en el que las personas que viven de la agricultura o la ganadería pueblan el territorio». Este modelo se repite también en la ganadería, con estructuras empresariales muy ligadas a grandes unidades de producción.

Los tratados con terceros países tampoco ayudan, porque «machacan la producción de la UE y, por supuesto, la española», expone. «Nos enfrentamos a una competencia absolutamente desleal, teniendo en cuenta las condiciones que tenemos que cumplir y las condiciones menos estrictas impuestas a estas naciones», añade.

Desde el sector apuntan que no poder competir con OMG es «hacerse trampas al solitario»

El cambio climático es la espada de Damocles del sector, el más vulnerable, sin duda, «porque estamos a la intemperie». «Todas las adversidades climatológicas: olas de calor, sequía, inundaciones, heladas… nos afectan. No disponemos de ningún aparato para poder regular temperaturas ni nos podemos resguardar. En algunas zonas tenemos que sembrar otros productos para ajustarnos a la realidad del clima», apunta.

La radiografía del sector que realiza Darío Candau, CEO de CAM, Consultores Agrícolas & Medioambientales, muestra que la agricultura y la ganadería antaño «fueron la base de la Comunidad Económica Europea». «De hecho, hace poco disponía de un 53% del presupuesto», subraya.

Los OMG

Para Candau, «la agricultura europea es muy eficiente y muy productiva», «pero nos hacemos trampas al solitario -sostiene-, porque no podemos competir con organismos modificados genéticamente (OMG) que vienen de fuera».

La UE aplica el principio de precaución, y por ello exige una autorización previa a la comercialización para cualquier OMG que quiera entrar en el mercado. Además, se debe hacer un seguimiento ambiental posterior. Bruselas estima que los beneficios para la producción de alimentos son prácticamente nulos, pero considera importantes sus riesgos. «Si aceptamos esta política, no deberíamos consumir tomate de Marruecos, una naranja de Sudáfrica o la soja modificada de Brasil», apostilla Candau.

Bruselas también ha limitado el uso de pesticidas en productos fitosanitarios para la agricultura. ¿Pero pueden introducirse a través de terceros países? Pues sí, porque la Comisión Europea defiende que no deberían poder entrar a través de productos importados, como aprobó el pasado mes de febrero. Pero es solo una declaración de intenciones.

La robotización ha sido clave para paliar la falta de talento que azota al sector ganadero

El exceso de legislación comunitaria limita, según Candau, el desarrollo del sector: «Las leyes deben ser respetuosas con el medio ambiente, pero también preservar la rentabilidad del agricultor».

A buen ritmo

La digitalización del sector primario avanza a velocidad de vértigo, comenta: «Contamos con inteligencia artificial, GPS para el ganado, ortofotos, sensores térmicos para detectar plagas… Si los cultivos son rentables, la implantación de la tecnología es mayor».

Lo que pagan los consumidores difiere mucho de lo que perciben los agricultores. «Tenemos la sensación de que han subido mucho los precios los dos últimos años. Pero para los productores han bajado más de un 70%», reseña.

En unos momentos de nuevo orden (o desorden) mundial donde se apuesta por la soberanía energética y en materia de defensa, conviene reflexionar sobre la autonomía alimentaria de los países. «Europa no puede depender de terceros países con las cosas de comer», sentencia Candau.

Disparidad ganadera

En el ámbito ganadero también se da una gran disparidad. La avicultura, el porcino y el vacuno (de carne y de leche) son los sectores importantes; el cunícola es cuantitativamente menor. Antonio Callejo Ramos, doctor ingeniero agrónomo del Departamento de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Alimentaria de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), relata que «la situación en el mundo avícola y también en el porcino es buena».

«El precio de los huevos está alto, el del pollo es razonable. En el porcino también hay buenos precios y exportación. En el sector de cebo de terneros está todo disparado. En el vacuno de leche los precios son mejores que hace unos años. Pero se arrastran las consecuencias de tiempos muy malos», argumenta.

El cierre de explotaciones lecheras se ha venido sucediendo. En 1992 había 145.000 y hoy quedan 9.500. Pero la estructura ha cambiado, describe Callejo: «Tenemos muchísimas menos granjas, más grandes, con menos vacas, pero con una producción casi similar a la que había antes. El problema es que estamos llegando al límite, porque podemos encontrarnos con problemas de abastecimiento en un futuro no muy lejano».

El futuro de la ganadería pasa por aumentar la productividad, propone el docente: «No solo en términos de número de huevos o de litros de leche, sino en litros de leche o en número de huevos por unidad de mano de obra». Otro de los retos consiste en automatizar muchas más tareas: «En eso, el sector del vacuno de leche es pionero, en el ordeño fundamentalmente y también en la alimentación».

Conocimiento

Sobre la legislación comunitaria, Callejo cree que las exigencias «no son malas per se, siempre que procedan del conocimiento del sector». Y pone un ejemplo: «Hay un proyecto de reforma de la normativa de bienestar animal en pollos de engorde que prevé reducir la densidad de ocupación a la tercera parte de la actual, lo cual es un despropósito. ¿Por qué? Porque o aumentamos los precios tres veces o obviamente se entra en una situación de absoluta falta de rentabilidad y las granjas van a cerrar. La legislación restrictiva muchas veces carece de fundamentos científicos, simplemente obedece a razonamientos emocionales o de presiones de determinados grupos sociales».

La escasez de mano de obra se nota sobre todo en el sector de los rumiantes, donde la robotización está paliando el problema. «El uso de tecnología puntera ejerce cierta capacidad de atracción de la gente más joven», advierte el docente, quien expresa que «existe una gran demanda de técnicos de producción animal». Un árido presente para el sector primario que hace más difícil su camino al futuro.