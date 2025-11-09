Suscribete a
El sector turístico busca la hoja de ruta para viajar del territorio del volumen al del valor

El desarrollo de destinos con una sólida gobernanza, basada en la colaboración público-privada, será clave para alcanzar un modelo más sostenible y equilibrado

Laura Sánchez

En 2024, el país recibió 93,8 millones de turistas internacionales, un 10,1 % más que el año anterior, la cifra más alta de su historia. El gasto total alcanzó los 108.662 millones de euros, mientras que el gasto medio por turista se situó ... en 1.158 euros, con un incremento interanual del 5,9 %. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector aportó cerca de 249.000 millones de euros al PIB español, el 15% del total, y generó más de tres millones de empleos directos e indirectos.

