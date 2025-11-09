El sector turístico busca la hoja de ruta para viajar del territorio del volumen al del valor

En 2024, el país recibió 93,8 millones de turistas internacionales, un 10,1 % más que el año anterior, la cifra más alta de su historia. El gasto total alcanzó los 108.662 millones de euros, mientras que el gasto medio por turista se situó ... en 1.158 euros, con un incremento interanual del 5,9 %. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector aportó cerca de 249.000 millones de euros al PIB español, el 15% del total, y generó más de tres millones de empleos directos e indirectos.

Sin embargo, bajo esas cifras de récord, cada vez más voces alertan de la necesidad de un cambio de modelo. El turismo español no puede seguir creciendo solo en volumen: debe hacerlo en valor, sostenibilidad e innovación. «Que un sector económico suponga cerca del 14% del PIB significa que cualquier shock en esta industria tiene implicaciones directas en toda la economía del país», advierte Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esdade. «España ha crecido más que Europa gracias al turismo, pero también cayó más durante la pandemia por esa misma razón», añade.

Transformación

Para Aznar, el reto no es renegar del turismo, sino transformarlo. «Hay que centrar el esfuerzo en el gasto por visitante, no en el número de turistas. Atraer a un viajero que consuma productos de más valor añadido, que gaste más y que contribuya a generar salarios más altos y empresas más competitivas».

Noticia Relacionada El turismo de largo alcance, balón de oxígeno para el sector del lujo Jesús Nieto Jurado Negocios de la Milla de Oro piden un modelo que trascienda la gastronomía y apueste por los congresos y eventos

El diagnóstico es compartido por Javier Caballero, socio de McKinsey & Company, quien considera que España parte de una posición de fuerza en el contexto global, pero arrastra un problema estructural: la fragmentación empresarial. «El 92% de las empresas turísticas españolas son microempresas. Eso dificulta escalar la innovación y la sostenibilidad de forma coordinada», explica. La prioridad, añade, es convertir esa diversidad en una ventaja estructural y no en una barrera.

El turismo mundial también se está transformando. Según la Organización Mundial del Turismo, 2024 cerró con 1.300 millones de llegadas internacionales, apenas un 4% por debajo de los niveles prepandemia. En ese nuevo escenario, el viajero busca algo más que sol y playa: demanda autenticidad, bienestar, lujo discreto y propósito. «Ya no se mide el éxito en número de visitantes, sino en la calidad y el valor del viaje», resume Caballero.

El viajero quiere ir más allá y pide lujo discreto, propósito autenticidad y bienestar

McKinsey propone cinco líneas de acción para transitar hacia ese nuevo modelo:

1. Apostar por segmentos de alto valor –turismo experiencial, de bienestar, de lujo sostenible o de negocios combinados con ocio ('bleisure').

2. Usar datos e inteligencia artificial para redistribuir flujos y elevar el gasto medio.

3. Monetizar la cultura y la gastronomía, donde el multiplicador económico puede ser de tres a cinco veces mayor que en el turismo convencional.

4. Reforzar la conectividad y el producto premium para aumentar la estancia media.

5. Invertir en preparación de destino, basándose en talento, tecnología e infraestructuras.

«El paso del volumen al valor no implica renunciar al liderazgo –subraya Caballero–. Significa redefinirlo».

La nueva frontera

La sostenibilidad, en este contexto, se ha convertido en la nueva frontera de competitividad. Ya no es solo una cuestión reputacional, sino un elemento que condiciona la financiación, los márgenes y la decisión de compra del viajero. «La sostenibilidad protege márgenes, atrae financiación y fideliza clientes», explica David Rodríguez, socio responsable del sector de Hospitality de Deloitte. «Pero su impacto real depende de cómo conectemos sostenibilidad, digitalización, gobernanza y talento. Solo cuando esas cuatro palancas se alinean, el sector puede transformar la sostenibilidad en una auténtica palanca de negocio», asegura este experto.

España cuenta con experiencias pioneras. Las Islas Baleares aprobaron en 2022 la primera Ley de Turismo Circular, que obliga a hoteles y empresas a reducir residuos, consumo energético y emisiones. Valencia fue la primera ciudad del mundo en certificar la huella de carbono y agua del turismo, y cadenas como Meliá, Iberostar o Barceló avanzan hacia la neutralidad climática antes de 2030. «El liderazgo mediterráneo en sostenibilidad pasa por tres claves», resume Javier Caballero: «Regulación y certificación vinculante, formación y apoyo a pymes, y una narrativa coherente de destino verde y culturalmente auténtico».

La sostenibilidad ya es decisiva: protege márgenes, atrae financiación y fideliza clientes

Sin embargo, el reto de la gobernanza sigue siendo decisivo. «Los destinos están pasando de gestionar visitantes a gestionar impactos», apunta Rodríguez. «Usan datos ambientales, sociales y económicos para anticipar tensiones, optimizar recursos y equilibrar flujo». Modelos como el de Destino Turístico Inteligente, impulsado por Segittur, integran sostenibilidad, innovación, tecnología y accesibilidad en la gestión. Pero Rodríguez advierte: «La diferencia no está solo en la tecnología, sino en el nivel de madurez institucional. Los destinos con gobernanza sólida y colaboración público-privada son los que avanzan con éxito».

Sin improvisar

Aznar también apuesta por la importancia de la planificación. «La sostenibilidad de la demanda turística podría verse comprometida por la saturación de destinos y los costes energéticos», señala. Propone apuestas decididas por la desestacionalización y la diversificación territorial. En su visión, el norte peninsular puede ganar atractivo con el cambio climático: «Los destinos del norte mejorarán su estacionalidad; los del sur, con picos de calor más intensos, podrían sufrir cierta caída de la demanda. Es necesario planificarlo ya».

España en el pasado ejercicio registró la cifra más alta de su historia: recibió 93,8 millones de turistas internacionales

El impacto del turismo se mide también en productividad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la productividad por ocupado en el sector servicios creció solo un 0,5% en 2023, muy por debajo de la media europea. «Mientras el turismo tenga menor productividad que otros sectores, seguirá generando empleo, pero de menor valor», recuerda Aznar. «Integrarlo en una estrategia nacional de innovación junto a energía o educación es clave para el futuro».

Cambio radical

La tecnología se ha convertido, además, en un factor de cambio radical. La inteligencia artificial está transformando la manera de inspirar, planificar y consumir viajes. «Surgen agentes autónomos capaces de diseñar itinerarios, comparar precios y realizar reservas en nombre del viajero», describe Caballero.

«En el futuro, podrían convertirse en los verdaderos intermediarios del turismo digital, desplazando a las empresas que no se adapten», asegura el experto de McKinsey. Deloitte identifica tres vectores de impacto tecnológico: la eficiencia personal (copilotos digitales y automatización de tareas), la transformación de procesos (integración de datos, plataformas en la nube) y la reinvención de modelos de negocio.

Aunque queda mucho terreno por avanzar en este ámbito, en 2024 el gasto total también siguió en alza y alcanzó 108.662 millones

«Los datos propios se están convirtiendo en un activo estratégico –sostiene David Rodríguez–. Permiten entrenar modelos de inteligencia artificial y generar capacidades inéditas en las organizaciones».

Pero la gran transformación pendiente sigue siendo el empleo. Según el INE, el salario medio en hostelería y turismo ronda los 20.200 euros brutos anuales, frente a los más de 27.000 de la media nacional. «El turismo seguirá siendo intensivo en capital humano», recuerda Rodríguez. «Las compañías que mejor gestionen su talento serán las que estén preparadas para afrontar las palancas de cambio».

Caballero coincide: «Hay que apostar por la formación en competencias digitales, idiomas y hospitalidad de alto valor, y por diversificar la oferta con experiencias culturales, de naturaleza o wellness que reduzcan la estacionalidad. El turismo de alta gama crece entre un 5% y un 8% anual y tiene un fuerte efecto multiplicador sobre la economía local».

El talento, además, tiene una dimensión social. «El turismo español tiene que reconciliarse con sus profesionales», reflexiona Aznar, quien añade que «necesitamos revalorizar la profesión, mejorar la estabilidad y hacer del sector un espacio de desarrollo atractivo para las nuevas generaciones».

El 92 % de las empresas turísticas son microempresas, un hándicap para escalar la innovación y avanzar hacia la sostenibilidad

La financiación verde y los fondos europeos están siendo otra palanca clave. España ha movilizado más de 3.400 millones de euros del Plan de Recuperación en proyectos turísticos sostenibles, que buscan descarbonizar destinos, digitalizar pymes y reducir la presión sobre áreas saturadas. Pero, como advierte Rodríguez, «ya no basta con captar recursos: hay que demostrar impacto medible y verificable». Los proyectos que acrediten resultados –reducción de emisiones, eficiencia energética o circularidad– accederán a mejores condiciones financieras. «La financiación del futuro no premiará la intención, sino la evidencia», concluye el socio responsable del sector de Hospitality de Deloitte.

Hoja de ruta

De cara a 2030, los tres expertos coinciden en la hoja de ruta. Para Caballero, el turismo español debe basarse en valor, sostenibilidad visible e inteligencia. Rodríguez la resume en tres desafíos estratégicos: «Evolucionar hacia un modelo de valor añadido, anticipar los efectos del cambio climático y reconectar al talento con la industria». Aznar mira al conjunto del territorio: «España necesita una estrategia nacional consensuada con las comunidades autónomas, que apueste por innovación, sostenibilidad y un modelo equilibrado territorialmente».

A corto plazo, el reto será consolidar el liderazgo mundial en un contexto cada vez más competitivo. Países como Italia, Francia o Grecia están reformulando sus estrategias turísticas con políticas fiscales y tecnológicas muy agresivas. España parte de una posición privilegiada, pero necesita blindar su reputación internacional y garantizar que la experiencia del visitante sea coherente con su narrativa de calidad y sostenibilidad.

Modelo sostenible

En paralelo, la presión medioambiental exigirá un nuevo pacto entre administraciones, empresas y ciudadanía: destinos más resilientes, movilidad descarbonizada, eficiencia energética y un uso más responsable del territorio. «No se trata solo de atraer turismo sostenible, sino de hacer sostenible el propio modelo de desarrollo», advierte Rodríguez.

El turismo español encara, así, una década decisiva. Lo que está en juego no es solo mantener el liderazgo en llegadas o gasto, sino transformar esa potencia en un motor de innovación, productividad y cohesión social. De atraer más turistas a atraer mejores viajes; de competir en precio a competir en valor. Y, en última instancia, de entender que el turismo no es un fin, sino un medio para impulsar una economía más equilibrada, verde y próspera.

La baja productividad del sector es un pesado lastre que urge resolver

Como concluye Caballero, «el reto no es atraer más turistas, sino atraer mejores viajes: aquellos que generen prosperidad, respeten el entorno y fortalezcan la reputación de España como destino global de referencia».