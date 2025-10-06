Suscribete a
El sector termosolar se tiñe con los nubarrones de la incertidumbre

El fracaso del decreto antiapagones y la falta de garantías regulatorias frenan una energía clave para la descarbonización industrial y el almacenamiento

La grieta del desperdicio en el sistema energético se agiganta en el sector renovable

Central termosolar, construida por Engie y Heineken, que suministra calor a la fábrica de la cervecera en Sevilla
María José Pérez-Barco

Por la industria termosolar española pasan grandes nubarrones. Sin garantías regulatorias que atraigan inversiones, y tras el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto antiapagones, que podía haber sido una palanca para reactivar la implementación de este tipo de instalaciones dentro de nuestras ... fronteras, se está poniendo en riesgo la rentabilidad de las centrales termosolares que tenemos hoy día en el país y frenando la construcción de otras nuevas. Un parón para una tecnología que es puramente 'made in Spain' y en la que nuestras empresas han sido pioneras y líderes a nivel mundial durante años. Ahora, además esta posición privilegiada se ve amenazada por China que está desplegando una gran capacidad solar térmica, como también se denomina a esta tecnología.

