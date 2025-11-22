El sector de los servicios tecnológicos exhibe su madurez devorando fronteras

Suscribete a
Aleksandre Topuria gana el combate contra Bekzat Almakhan por decisión
A pesar del duro reto de medirse a firmas globales, nuestras empresas destacan por su talento, costes competitivos y su saber para adaptarse a la realidad de cada país

Un ingente caudal de innovación cambia la cara de los pagos entre empresas

El sector de los servicios tecnológicos B2B (empresas que trabajan para otras empresas) han encontrado en los mercados exteriores una vía expandirse y hacer crecer su negocio. Ya son muchas las que han decidido dar el paso y los resultados están siendo muy satisfactorios. Lo ... que más estamos exportando son servicios de transformación digital: consultoría tecnológica, desarrollo de software a medida, integración de sistemas, servicios en la nube, ciberseguridad y modelos SaaS en distintos verticales. Pablo Ortuño, profesor de EAE Business School, asegura que estas compañías destacan fuera, sobre todo, por la relación calidad-precio. «Tenemos muy buen talento técnico, costes más competitivos que otros países europeos y una gran capacidad para adaptar la tecnología a las necesidades reales del negocio», resalta. Además, «somos bastante flexibles, cercanos al cliente y muy buenos integrando software en sectores tradicionales como banca, energía, turismo o industria». Y otro aspecto que considera importante resalta, el de la seriedad en cumplimiento normativo, lo cual «genera confianza».

