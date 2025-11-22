El sector de los servicios tecnológicos exhibe su madurez devorando fronteras

El sector de los servicios tecnológicos B2B (empresas que trabajan para otras empresas) han encontrado en los mercados exteriores una vía expandirse y hacer crecer su negocio. Ya son muchas las que han decidido dar el paso y los resultados están siendo muy satisfactorios. Lo ... que más estamos exportando son servicios de transformación digital: consultoría tecnológica, desarrollo de software a medida, integración de sistemas, servicios en la nube, ciberseguridad y modelos SaaS en distintos verticales. Pablo Ortuño, profesor de EAE Business School, asegura que estas compañías destacan fuera, sobre todo, por la relación calidad-precio. «Tenemos muy buen talento técnico, costes más competitivos que otros países europeos y una gran capacidad para adaptar la tecnología a las necesidades reales del negocio», resalta. Además, «somos bastante flexibles, cercanos al cliente y muy buenos integrando software en sectores tradicionales como banca, energía, turismo o industria». Y otro aspecto que considera importante resalta, el de la seriedad en cumplimiento normativo, lo cual «genera confianza».

Desde hace diez años que está creciendo la presencia de este tipo de empresas en el exterior. El profesor Ortuño pone como ejemplo scale-ups como Red Points, que se ha convertido en referencia europea en protección de marca online, o compañías de infraestructura cloud como Gigas, que ya opera con centros de datos y clientes en Europa y América. «Las exportaciones de servicios digitales crecen año tras año y la mayoría de compañías que ya están fuera quieren aumentar su peso internacional», resalta. No cree que se trate de una moda, «es una tendencia estructural: si quieres crecer de verdad en este sector, el mercado local se te queda pequeño y la internacionalización se convierte casi en una necesidad», puntualiza.

Salir fuera implica hacer frente a barreras, entre ellas las de tamaño y recursos. «Muchas compañías españolas que hacen muy buen trabajo no tienen el músculo financiero ni los equipos suficientes para ejecutar una estrategia internacional agresiva y sostenida», reconoce el docente. Recuerda que para que una empresa de software pueda seguir creciendo fuera muchas veces necesita rondas de financiación y eso no siempre está al alcance de todas. «A eso se suma la complejidad regulatoria de cada país, la falta de directivos con experiencia internacional e idiomas y una competencia feroz de grandes consultoras globales y proveedores locales bien establecidos», añade. Y todo esto en un contexto donde cuesta encontrar talento tech, lo que hace más difícil crecer al ritmo que exige salir a varios mercados en paralelo.

Igual de rápidos

El grupo español de marketing t2ó ONE se encuentra en una fase de crecimiento en la que está reforzando su presencia internacional. La compañía nació en 2004 y hoy ya opera en ocho países. Javier F. Saavedra, su director general, se incorporó hace tres años al proyecto y anteriormente estuvo trabajando diez años en Google, de los cuales la mitad en Canadá. «Allí me di cuenta de que las empresas de habla inglesa no son ni más rápidas ni más listas que las nuestras y entendí que los mercados norteamericanos eran muy interesantes para los españoles», resalta.

Esta empresa ha ido creciendo, también gracias a adquisiciones, y tiene como objetivo generar impacto de negocio en sus clientes. Se base en cuatro pilares: creatividad publicitaria, compra de medios, marketing digital y tecnología y de datos. Al analizar su presencia en mercados exterior, su director general asegura que «estamos exportando tecnología, talento, y gracias a ello creciendo». Por ejemplo, en Norteamérica, que incluye EE.UU. y Canadá, han crecido un 45%, y en el sur de Europa, un 30%.

Factorial ofrece una plataforma de gestión de RR.HH. que adaptan con rigor a cada mercado para lograr un crecimiento global

Entre los productos que comercializan en otros países está 'Claudia' una plataforma tecnológica basada en IA predictiva con redes neuronales. «El primer caso de éxito de este producto fue con AXA México en 2018, gracias a él AXA podía hacer venta digital mucho más barata. Te ayuda a hacer una predicción mayor», pone como ejemplo Saavedra. Otra solución que exportan es Xeerpa, que enriquece los CRM de los clientes. «Llevamos 10 años trabajando con Heineken en México y les permitimos construir acciones de patrocinio conociendo muy bien lo que le gusta al consumidor», explica el director general de t2ó ONE.

Su presencia en el extranjero ha llegado de dos formas. Una, con sus «clientes potentes que han ido a Estados Unidos», como Tous o Iberostar, . Pero en otros mercados, como el de Canadá, han abierto oficina con el conocimiento de mercado que tienen y adquiriendo clientes locales. Saavedra habla del complejo cultural latino por hablar mal inglés. «Con más atrevimiento y más ayudas públicas invirtiendo, podríamos exportar más tecnología y más talento», subraya.

Reconoce que en el extranjero se enfrentan el desafío de construir tu marca y convencer al operador que puedes competir con las grandes agencias norteamericanas, «hay que construir credibilidad». Y, además, deben construir equipos locales que confíen en una marca extranjera y en sus soluciones y servicios para ir al mercado local y vender.

El grupo engloba diez marcas y ya tiene más de 500 empleados. Tras facturar 160 millones de euros el año pasado esperan acabar el 2025 alcanzando los 220 millones. En estos momentos el mercado español representa un 45% del negocio frente al 35% de Latam y 15% de Norteamérica. «Queremos crecer mucho más en USA / Canadá, abrir merado en Oriente Medio y seguir explorando Latinoamérica», avanza el director general.

T2ó ONE tiene previsto lanzarse al mercado de Medio Oriente a la vez que refuerza el negocio en los ocho países en los que ya está presente

Procesos críticos

La compañía Turing Challenge ofrece a sus clientes soluciones avanzadas de visión artificial y modelos de IA aplicados a procesos críticos en sectores como energía, infraestructura y servicios. «Estas soluciones se complementan con arquitecturas multiagente y modelos generativos, que permiten orquestar procesos complejos y mejorar la eficiencia operativa», explica su director de Desarrollo de Negocio, David Rodríguez Sánchez. La firma es una de las cuatro startups seleccionadas por Renfe en la última edición de TrenLab tras diseñar un asistente virtual impulsado por IA generativa para automatizar procesos relacionados con la asistencia en estaciones, optimizando la interacción de los usuarios con Renfe.

Mientras siguen inmersos en proyectos nacionales, se está llevando a cabo la internacionalización de la compañía de forma gradual, «priorizando Europa por razones operativas y de franja horaria, y aprovechando alianzas con grandes fabricantes como Microsoft», resalta Rodríguez Sánchez. «También hemos participado en eventos internacionales de Microsoft, lo que nos ha permitido acceder a los mercados de EE. UU. y Centroamérica», añade. En otras ocasiones han sido empresas españolas las que les han llevado a sus negocios internacionales.

En los mercados internacionales mantienen la misma propuesta de valor basada en IA y visión artificial, adaptando la integración tecnológica a las normativas y necesidades locales. «En mercados como EE. UU., hemos reforzado la parte de automatización comercial y biometría, mientras que en Europa el foco está en eficiencia operativa y sostenibilidad», explica el director de Desarrollo de Negocio. Además, en su experiencia con clientes americanos, «hemos visto una especial sensibilidad hacia la procedencia de los modelos de IA, llegando a solicitar garantías explícitas de que no utilizamos modelos desarrollados en China, lo que refleja la importancia de la transparencia y la confianza tecnológica en esos mercados», puntualiza.

Turing Challenge ha creado alianzas con grandes fabricantes como Microsoft y busca crecer en mercados como Europa y EE.UU.

Trabajan con compañías internacionales como SGS (Suiza), TruGreen (EE. UU.) y Davivienda (Centroamérica), además de colaborar con partners globales en proyectos estratégicos. David Rodríguez destaca como fortalezas de las empresas españolas en el exterior la «flexibilidad y enfoque boutique, que nos permite adaptarnos rápidamente a entornos cambiantes». También habla de la capacidad de innovación, con soluciones personalizadas y alto componente tecnológico y de «alianzas estratégicas con fabricantes y partners globales, que facilitan la integración en ecosistemas internacionales».

La plataforma de gestión de Recursos Humanos Factorial está redefiniendo el modelo tecnológico tradicional del sector. «Hoy, la mayoría de las empresas siguen dependiendo de un conjunto de herramientas que no se hablan entre sí. Nosotros sustituimos ese rompecabezas por un único sistema inteligente capaz de automatizar las tareas más repetitivas y tediosas de los equipos de RR. HH., para que puedan centrarse en lo que realmente importa: las personas», explican fuentes de la compañía.

Con decisión

Esta empresa se expande internacionalmente con convicción. «Nuestros clientes ya operaban en distintos países y muchos proveedores tradicionales de RR. HH. no podían ofrecerles la agilidad o la flexibilidad que necesitaban. Por eso decidimos dar el paso y acompañarlos», indican fuentes de la firma. Afirman entrar en nuevos mercados con rapidez, adaptarse con sensibilidad a cada entorno local y construir equipos fuertes allí donde están presentes. «En algunos casos, incluso avanzamos más rápido que otros actores consolidados del sector», puntualizan.

Ofrecen una plataforma unificada. «Nos adaptamos con rigor a cada mercado, a su normativa, a sus sistemas de nómina y a su cultura, porque eso es lo que exige un crecimiento verdaderamente global», subraya la compañía. «Los sistemas tradicionales de RR. HH. obligan a las empresas a ajustarse al software. En Factorial invertimos esa lógica: somos nosotros quienes nos adaptamos a cada compañía, y no al revés», aclaran. Colaboran con compañías en más de 80 países y consideran que el mayor desafío que enfrentan «es seguir el ritmo de la demanda» que evoluciona rápidamente, y «nosotros nos esforzamos por anticiparnos a esos cambios».