Resurección

El sector de la fotografía analógica se rebela contra su destino en plena fiebre retro

Aunque el reinado de lo digital es indiscutible, el mercado tradicional vive un pequeño resurgir que bebe de la nostalgia y la creatividad artística

'Leica. Un siglo de fotografía': Cien años de historia inmortalizada

Instantáneas tomadas con una cámara de Fujifilm, una de las firmas que más ha apostado por este despertar analógico
Belén Rodrigo

El sector de la fotografía ha enfrentado grandes desafíos en las últimas décadas. Con la aparición de las cámaras digitales y posteriormente con el desarrollo de las cámaras de los teléfonos móviles, el mercado de las películas fotográficas parecía tener los días contados. En ... el 2000 eran millones de carretes los que se vendían por todo el mundo y en menos de diez años el negocio prácticamente desapareció y con él muchas empresas. Precisamente en España, en la década de los 2000, se alcanzaron cifras récord en la venta de carretes, llegando a comercializar 40 millones en un solo año.

