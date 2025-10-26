Suscribete a
El sector espacial europeo planta cara a Elon Musk

Airbus, Thales y Leonardo sumarán fuerzas en la carrera satelital frente a Starlink, un paso clave para recuperar la autonomía del Viejo Continente

España culmina su proyecto espacial más ambicioso con el exitoso lanzamiento del satélite SpainSat NG II

La hegemonía de Starlink es hasta ahora incontestable
Rosalía Sánchez

Hasta el pasado 19 de octubre, SpaceX ha lanzado más de 10.000 satélites Starlink al espacio, de los que unos 8.600 permanecen operativos. Forman la mayor constelación satelital jamás desplegada, orbitan a baja altitud (unos 550 km) y ofrecen internet de alta ... velocidad en zonas remotas, rurales o afectadas por conflictos. Con más de 130 lanzamientos anuales, se había convertido en la principal potencia satelital en Europa, lo que acarrea indeseables consecuencias para la competitividad y seguridad del Viejo Continente. Así que una empresa conjunta formada por Airbus, Thales y Leonardo plantará cara a Elon Musk en Europa.

