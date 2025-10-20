Suscribete a
ABC Premium
Escucha el boletín del día
El PSOE presiona a Sánchez para remodelar el Gobierno

El sector de la cirugía ocular afina su visión de futuro

Soluciones como la imagen en alta definición, los nuevos materiales para lentes intraoculares, sofisticados láseres y la IA facilitan intervenciones más predecibles y menos invasivas

Carlos Mateo: «Cuando yo era residente, era retina y magia a la vez»

La firma 2EyesVision ha creado SimVis Gekko, «el primer simulador que permite al paciente experimentar cómo será su visión antes de operarse»
La firma 2EyesVision ha creado SimVis Gekko, «el primer simulador que permite al paciente experimentar cómo será su visión antes de operarse»
Belén Rodrigo

Belén Rodrigo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En los últimos años hemos asistido a una auténtica revolución en la cirugía ocular gracias a la incorporación de tecnologías que permiten ofrecer tratamientos más seguros, personalizados y con un impacto real en la calidad de vida de los pacientes. «La IA, los sistemas ... de imagen en alta definición y los nuevos materiales para lentes intraoculares han transformado la manera en que abordamos problemas visuales tan frecuentes como la catarata, los defectos refractivos o las enfermedades de la retina», explica el Dr. Manuel Sáenz de Viteri Vázquez, especialista en Oftalmología en la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Estos avances tecnológicos han permitido mejorar de forma notable la precisión quirúrgica, «gracias al empleo de cirugías mínimamente invasivas en todas las ramas de la oftalmología como cirugía de catarata, córnea, glaucoma y estrabismo, lo cual se traduce en intervenciones más predecibles y con menos complicaciones», matiza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app