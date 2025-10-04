El sector de la cerveza artesanal marida con la innovación para brindar por su madurez

En muchos sectores se está poniendo de moda la vuelta a lo artesanal, también llamado «craft». Se da valor a lo natural y a lo tradicional y aunque parezca que palabras como tecnología son opuestas a este concepto, lo cierto es que ocurre totalmente lo ... contrario, al menos en lo que la industria cervecera se refiere.

Este domingo acaba el Oktoberfest de Múnich, el mayor festival popular del mundo en el que durante dos semanas se consumen siete millones de litros de cerveza. Un evento que ha traspasado fronteras y se ha exportado a otros países, en una dimensión mucho menor, pero que deja ver la importancia y la repercusión que tiene el sector cervecero. Es cierto que el consumo en España cayó un 5% el año pasado, pero a su vez, vemos nuevas tendencias. Entre ellas, un aumento de consumo de la cerveza sin alcohol y también la demanda del consumidor que quiere un producto artesano y diferente.

Tal y como indica Eduardo Olmedo, adjunto a dirección de Cerveceros de España, «la cerveza 'craft' representa un segmento en constante evolución, a pesar de haber enfrentado desafíos en 2024». Al analizar el volumen de producción, se identificaron tendencias positivas. «Los tramos de producción entre 10.001 a 50.000 hl y de 501 a 1.000 hl se incrementaron en un 26% y 15% respectivamente, por lo que el crecimiento en ciertos segmentos de producción ha contribuido a que la realidad global de la cerveza craft haya aumentado en un 2%», puntualiza.

A corto y medio plazo se espera un mayor peso de este segmento impulsado por el creciente interés de los consumidores en nuevas experiencias. «Este fenómeno se enmarca en una tendencia general del mercado, donde los consumidores son cada vez más exigentes y buscan más variedades y disfrutar de la cerveza en otros momentos donde tradicionalmente no se le asociaba», explica Olmedo.

El consumo general cayó en 2024, pero crece la demanda de productos sin alcohol y diferentes

Desde Cerveceros de España recuerdan que el consumidor actual valora, sobre todo, la amplia variedad de opciones que brinda actualmente el sector cervecero. «Esto se extiende desde la cerveza SIN, que se consolida como una opción atractiva y en crecimiento en España, hasta las cervezas elaboradas por pequeños productores con miles de estilos y recetas diferentes», puntualiza. Resaltan igualmente que se trata de un sector que atrae a muchos pequeños productores y emprendedores de toda la geografía nacional, «que impulsados por esta creciente demanda de variedad en el sector cervecero, buscan impulsar una producción propia, aprovechando la oportunidad de diferenciase a través de la innovación y la conexión con lo local».

Optimización

La tecnología está teniendo un peso fundamental en el desarrollo de este tipo de cerveza, « incluso en la elaboración de un alimento milenario como es la cerveza, que se produce con ingredientes tan naturales y esenciales», subraya Eduardo Olmedo. La tecnología se utiliza precisamente como una forma de innovar en los procesos, optimizando desde la fermentación hasta el envasado. «Además, facilita la experimentación con nuevos ingredientes y técnicas, permitiendo evolucionar y crear diferentes sabores y estilos únicos que satisfacen la demanda de variedad del consumidor», añade.

Cervezas la Cibeles fue la primera cervecera, de las llamadas artesanales, que se fundó en Madrid «con el ánimo de ofrecer una serie de cervezas diferentes a lo existente en el mercado cervecero en ese momento», comienza por explicar su fundador, el cervecero David Castro. Recuerda que en ese momento, los grandes cerveceros producían principalmente «sólo dos variedades de cervezas, y orientadas a lo que llamamos la cerveza tipo 'refresco'», matiza.

En el caso de esta marca, nació elaborando cinco cervezas de diferentes estilos y variedades para un público que demandaba algo diferente que a su vez era amplio: «Personas habiendo viajado al extranjero echaban de menos esas cervezas tan ricas que había probado en esos países tradicionalmente cerveceros, otras personas estaban cansadas de beber siempre lo mismo, otro grupo, el de los hosteleros, quería ofrecer una serie de cervezas con sabores que maridasen con esa cocina de vanguardia que a día de hoy sigue siendo referente mundial en innovación», explica el cervecero.

La conexión con lo local y la vocación natural y sostenible están en el ADN de estos productores

«Habéis sabido innovar y diferenciaros en un sector muy tradicionalista», es lo que le dijeron a David Castro al dar a conocer su proyecto y cree que lo define bien. «Nacimos con el ánimo de ser diferentes y la innovación es parte intrínseca de esa diferenciación», puntualiza. Hay tres premisas que conforman la base de todas sus cervezas. Una es utilizar procesos naturales evitando añadir productos de laboratorio que vayan encaminados a obtener estabilidad sabor densidad y/o color, «esto es, elaborarla como se hacía hace 200 años y obviamente sin pasteurizarla», resalta. Otra es utilizar ingredientes lo más kilómetro cero posibles; «y la última es hacer cervezas que sean muy bebibles sin seguir esas modas excéntricas de añadir mucho lúpulo a las cervezas».

Fruto de esta innovación han sido cervezas que han elaborado incorporando ingredientes locales como el madroño, la castaña, otras cervezas algo más atrevidas, como la que hicieron con ostras de Vigo, imitando a las que se hacían en Escocia y Canadá, y «otra de las que estamos más orgullosos es de nuestra cerveza sin alcohol, donde fruto de un proceso de investigación, hemos conseguido categorizar una levadura autóctona de la Comunidad de Madrid para producir una cerveza sin alcohol de forma natural sin tener que utilizar procesos de filtrado y osmoción que es lo que hace la industria cervecera», indica Castro.

Algunas de sus cervezas han sido premiadas en concursos internacionales como los de Japón y Corea. Actualmente están inmersos en dos proyectos. Por un lado, el que marcará el futuro inmediato de Cervezas La Cibeles «es para conseguir elaborar una serie de cervezas 0,0 con nuestra propia levadura y siguiendo el mismo proceso natural de producción», avanza su fundador. Y otro, la reutilización del bagazo (la cebada ya utilizada en la elaboración) para la producción de complementos alimentarios como proteínas a través de la metabolización de las mismas. «Esto lo enmarcados en un proyecto de economía circular», añade.

En 2018 Heineken España adquirió el 51% de esta marca cervecera de Madrid aunque mantuvo su independencia en su gestión y el equipo directivo. Em el 2021, redefinieron su estrategia de colaboración, un modelo más flexible e independiente y David Castro recuperó el 90% de la empresa. Actualmente Heineken España mantiene un 4,5%

Heineken España es uno de los grupos cerveceros más importantes del país, con una herencia cervecera de más de 120 años de historia. Pertenece al grupo neerlandés Heineken International y es el resultado de la fusión en el año 2000 de Grupo Cruzcampo y El Águila-Heineken. La compañía cuenta con un portfolio que aglutina más de 45 variedades de cerveza en nuestro país.

«La definición de cerveza artesana se define por el tamaño de la producción y del nivel de intervención de la persona y como tal, nosotros no hacemos cerveza artesana», explica Paco Ruíz, maestro cervecero de El Águila, una de las marcas del grupo. «Fabricamos grandes cervezas y los artesanos para nosotros no son competidores han venido a revolucionar el sector, a enseñar a los consumidores que hay otros tipos de cervezas, que se pueden hacer cosas distintas», asegura el también presidente de la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta (AETCM). Como grande cervecera cree que el crecimiento de la cerveza artesana es muy positiva para el sector, «para nosotros es muy bueno, quizás no habríamos hecho tantos productos como El Águila sin filtrar si los consumidores no demandases cosas distintas, y eso se lo debemos en parte a los cerveceros artesanales», matiza.

Habla de respeto del sector hacia todas aquellas personas que elaboran en pequeña cantidad, pero creando cultura cervecera de una forma local, pero con mucho impacto. «La sociedad pide cosas nuevas. Es cierto que el porcentaje es muy bajo del volumen, pero con mucho impacto», recalca el maestro cervecero. Tiene claro que todo lo que sea promocionar la naturaleza del producto, materias primas naturales, «un proceso que se sigue desde los sumerios, con más de 5.000 años…, es positivo». Paco Ruiz pone en valor el papel de la tecnología en este tipo de producto. «Muchos artesanos empezaron a elaborar la cerveza en su casa, en una olla. Algunos han ido evolucionando y utilizan tecnología parecida a la que usamos aquí», subraya. Los equipamientos se han adaptado a sistemas de menor tamaño iguales de eficientes adaptados para la fabricación artesanal. «No hay una gran diferencia en el proceso sino en el tamaño y en la participación manual», puntualiza.

La fábrica de El Águila cuenta con un centro de innovación y la última apuesta ha sido la cerveza Águila sin filtrar 0,0, «que ha requerido de un gran esfuerzo tecnológico porque hemos tenido que reinventar el proceso de fabricación de la O,O que lleva mucho tiempo produciéndose en España», afirma Paco Ruiz.