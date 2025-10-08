Suscribete a
El sector de la carne de vacuno se reivindica en la gala Vedellast celebrada en Barcelona

La patronal trabaja junto a productores, agricultores y cocineros para impulsar una gran alianza en defensa del sector agroalimentario, que apuesta por inversiones en regadíos, instalaciones modernas y relevo generacional, con el objetivo de situar el sector entre los mejores de Europa y del mundo

Trece chefs participan en la comida solidaria de Provacuno

De izquierda a derecha, Carlos Ribot, Ricard Gòdia, Óscar Ordeig, Oriol Canal y Javier López
De izquierda a derecha, Carlos Ribot, Ricard Gòdia, Óscar Ordeig, Oriol Canal y Javier López

ABC

La ciudad condal fue el escenario de una velada gastronómica sin precedentes con motivo de Vedellatast Barcelona, la exclusiva cena organizada por las principales asociaciones del sector de vacuno de carne. El evento, celebrado en el emblemático El Palauet del Passeig de Gràcia, reunió ... a más de 200 invitados para rendir homenaje a la excelencia de la carne de vacuno y al reciente reconocimiento de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

