Sarah Marlex ficha a Gerardo Seeliger para impulsar su negocio de Executive Search en Madrid

Se incorpora también a la firma, como Consejo Asesor, el equipo de Talento Competitivo

Gerardo Seeliger, Rocío Rivero y Ximo Soler
Sarah Marlex, firma española especializada en Executive Search, captación de talento directivo y gobierno corporativo, ha incorporado a Gerardo Seeliger como nuevo socio en su oficina de Madrid, reforzando así su posicionamiento en uno de los principales hubs corporativos del país.

La incorporación de Seeliger — ... una de las figuras más reconocidas y respetadas del sector del headhunting en España— supone un hito estratégico para la compañía. Fundador de Russell Reynolds en España y de la firma Seeliger & Conde, ha desarrollado una trayectoria de referencia en el ámbito del liderazgo y la alta dirección. A lo largo de su carrera ha entrevistado a más de 12.000 ejecutivos, aportando una visión única sobre la gestión del talento y las dinámicas de gobierno corporativo.

