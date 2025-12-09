Sarah Marlex ficha a Gerardo Seeliger para impulsar su negocio de Executive Search en Madrid

Sarah Marlex, firma española especializada en Executive Search, captación de talento directivo y gobierno corporativo, ha incorporado a Gerardo Seeliger como nuevo socio en su oficina de Madrid, reforzando así su posicionamiento en uno de los principales hubs corporativos del país.

La incorporación de Seeliger — ... una de las figuras más reconocidas y respetadas del sector del headhunting en España— supone un hito estratégico para la compañía. Fundador de Russell Reynolds en España y de la firma Seeliger & Conde, ha desarrollado una trayectoria de referencia en el ámbito del liderazgo y la alta dirección. A lo largo de su carrera ha entrevistado a más de 12.000 ejecutivos, aportando una visión única sobre la gestión del talento y las dinámicas de gobierno corporativo.

Además, Seeliger llega acompañado del Consejo Asesor de Talento Competitivo, que se integra como aliado estratégico en el proyecto de crecimiento de Sarah Marlex. Juntos se unen al equipo liderado por Ximo Soler, Chief Operating Officer del Grupo Marlex, y Rocío Rivero, Managing Director de Sarah Marlex en Madrid. Propuesta de valor Con este movimiento, Sarah Marlex refuerza su propuesta de valor en el mercado español, combinando su experiencia en la selección de directivos con el amplio bagaje profesional, reputación y red de relaciones de Gerardo Seeliger. Su incorporación permitirá a la firma acelerar su consolidación en sectores clave y ampliar su capacidad de asesoramiento a compañías en procesos de transformación, gobierno corporativo y búsqueda de liderazgo, reforzando su presencia y sumando esfuerzos al equipo de la oficina Sarah Marlex Barcelona, consolidada desde hace más de 5 años. El equipo de socios y consultores senior de Madrid estrena además sus nuevas oficinas en la emblemática Torre Europa, un paso más en el desarrollo del proyecto de crecimiento de la firma en la capital. Sarah Marlex es la firma española de Executive Search y consultoría de talento directivo del grupo Marlex, empresa líder en la búsqueda de talento en España con más de 70 oficinas y con 30 años de experiencia en el sector. Sarah Marlex combina el enfoque boutique, con la experiencia global y un profundo conocimiento del mercado. Su misión es acompañar a las organizaciones en la identificación y selección de líderes que impulsen su crecimiento y transformación.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión