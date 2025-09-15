Suscribete a
Sánchez vuelve a la carga en vivienda: ofrece 30.000 euros a los jóvenes y recupera un plan que ya rechazaron los barones del PP

El presidente propone a las autonomías triplicar el gasto actual, como ya hizo en la última conferencia de presidentes, pero no se abre a modificar la Ley de Vivienda

El presidente Sánchez durante su comparecencia esta mañana
El presidente Sánchez durante su comparecencia esta mañana EP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado el curso político descargando la artillería en materia de vivienda, con el anuncio de un paquete de medidas en el que las hay de nuevas pero también algunas de antiguas. Durante la reunión interparlamentaria del PSOE ... celebrada esta mañana en el Congreso, un encuentro que ha servido para trazar las líneas maestras del curso que empieza, Sánchez se ha comprometido a impulsar una nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para jóvenes de modo que puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola, además de una ayuda de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

