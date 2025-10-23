Suscribete a
Sánchez pide a la UE medidas para frenar la compra de casas que no sean para vivir

Su propuesta incluye también la creación de un fondo europeo específico para la construcción de vivienda protegida

Cataluña estudia prohibir la venta de vivienda que no sea para vivir

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a su llegada al Consejo Europeo EP
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El Consejo Europeo se ha referido por primera vez al «acuciante problema de la vivienda asequible que sufren muchos europeos» y en sus conclusiones finales ha pedido a la Comisión «que presente cuanto antes un plan ambicioso y amplio para aumentar las viviendas asequibles ... cuyo objeto debe ser apoyar los esfuerzos de los países miembros, incluyendo en la agenda la simplificación administrativa, siempre respetando los principios de subsidiariedad y las competencias nacionales».

