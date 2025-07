El salto evolutivo del perfil que vela por que el cliente siempre tenga la razón

Si años atrás, el director de Atención al Cliente o Chief Customer Officer (CCO) era esencialmente un gestor operativo centrado en resolver incidencias como la gestión de llamadas, resolución de queja, controlar costes y mantener bajo control los indicadores de eficiencia, a día de hoy, ... puede considerarse como pieza clave en la estrategia corporativa directamente implicado en la toma de decisiones y en la definición del rumbo de la empresa en todo lo relacionado con la experiencia del cliente.

«Hablamos de un rol clave que no solo debe asegurar resultados operativos, sino también liderar indicadores como la satisfacción, la fidelización o incluso la generación de oportunidades de venta cruzada», explica José García, vicepresidente de la Asociación CEX. Se trata de un perfil más transversal, que trabaja codo con codo con otras áreas de la compañía y que aporta una visión global del cliente.

Para Javier Gallardo, PhD en Economía y Empresa con especialidad en Customer Experience y socio director de CX Plus Consulting, este perfil, además, se ha convertido en un generador de ingresos. «Su desempeño se mide en indicadores clave como la reducción del 'churn rate', –tasa de cancelación de clientes– o el incremento del valor de vida del cliente -'customer lifetime value' (CLV)-, o el retorno de la inversión en iniciativas de CX. Esto significa que ha pasado de supervisor de atención al cliente a gestor estratégico de activos intangibles, con la misión de transformar cada interacción en valor económico tangible».

Pero si algo ha propiciado la evolución de este perfil es, sin duda, la transformación del propio cliente, ahora más exigente y más informado. También ha impulsado el nacimiento de nuevos roles especializados como el 'Customer Success Manager' o el 'Customer Growth Manager', que demuestran con datos que un cliente satisfecho no es un final, sino el principio de una relación rentable.

Y para poder brindarle esa experiencia memorable al cliente, requiere la implicación directa de toda la organización. En este sentido, como explica Gallardo, el CCO actúa como un auténtico director de orquesta: «Su función es alinear a todos bajo métricas comunes porque, si cada área mide el éxito con sus propios indicadores, la experiencia se fragmenta y pierde sentido». Marketing aporta el conocimiento profundo del cliente; operaciones garantiza consistencia en el servicio; tecnología proporciona datos e infraestructura para actuar en tiempo real; recursos humanos forma y empodera a los empleados; y finanzas libera presupuesto y mide retorno. Sin embargo, es habitual que surjan conflictos recurrentes entre departamentos, motivados por los distintos objetivos que cada uno persigue. La solución pasa por establecer un cuadro de mando único, con métricas compartidas y objetivos transversales que alineen a todas las áreas en torno a un mismo fin: generar ingresos sostenibles a través de una experiencia coherente y consistente.

Desafíos

Mientras todo esto avanza en las grandes compañías, en la mayoría de pymes la responsabilidad recae aún en el director general o en un perfil multitarea del área de marketing. Desde Randstad, Marta Pintó, responsable de cuentas estratégicas, señala que en España el nivel de madurez del rol del CCO es todavía intermedio y desigual, una diferencia notable respecto a mercados como Estados Unidos, Reino Unido o los países nórdicos, donde esta figura tiene peso estratégico real y se entiende que la experiencia de cliente no es un centro de coste, sino el motor del crecimiento a largo plazo. A medida que la empresa madura y comprende que la importancia de la experiencia del cliente, el rol de CCO a menudo evoluciona hacia una función de Chief Experience Officer (CXO) que tiene una visión más transversal donde su responsabilidad es diseñar y asegurar la coherencia de la experiencia completa del cliente, continúa analizando Pintó. «A veces, se solapan, sobre todo en empresas medianas donde una sola persona asume ambas funciones. En grandes corporaciones, tienden a ser funciones diferenciadas pero que deben trabajar en perfecta sincronía», subraya.

Las pymes no compiten por volumen ni por tecnología, sino por vínculo

«Pero eso no significa que no puedan ofrecer una experiencia de calidad», puntualiza Gallardo. De hecho, con metodologías de 'micro-customer experience', muchas pymes logran centrarse en tres o cuatro momentos críticos del viaje del cliente y medir su impacto con indicadores sencillos como el NPS (Net Promoter Score) y CSAT (Customer Satisfaction Score) que miden la lealtad a largo plazo y la satisfacción del cliente. ¿Cómo competir entonces? La respuesta se encuentra en el factor humano. «Aunque la tecnología permite automatizar procesos y ganar eficiencia, lo que realmente deja huella en la memoria del cliente es el trato cercano, auténtico y personalizado», apunta García. Y en eso, muchas pymes tienen una ventaja natural. «Aquí, cada cliente importa -y mucho-. La pérdida de uno se percibe con intensidad, lo que refuerza el compromiso por ofrecer un servicio excelente». Además, su estructura más ágil les permite adaptarse con rapidez, responder sin burocracia y tomar decisiones donde el cliente lo necesita «y no en un comité una semana después». Esta flexibilidad se traduce en una atención más empática y resolutiva, difícil de replicar en entornos más jerarquizados. A ello se suma otro punto a favor y es que muchas pymes operan en nichos específicos.

La revolución de la IA

En esta transformación del cliente, surge inevitablemente la pregunta de si la irrupción de la IA tiene que ver en este proceso. La respuesta, según coinciden los expertos, es rotunda: sí, y mucho. La IA no solo está revolucionando los procesos internos de las compañías, sino que está moldeando un nuevo tipo de cliente que exige personalización en tiempo real, experiencias impecables y soporte proactivo. «Además de abrir la puerta a un uso mucho más eficiente de los datos», continúa explicando García. En opinión de Gallardo, «con procesos cada vez más automatizados, los consumidores son menos tolerantes a errores en momentos críticos y esperan una coherencia absoluta entre lo que la marca promete y lo que realmente hace». Ha alterado profundamente, y de forma irreversible, la forma en que empresas y consumidores se relacionan. Y uno de sus mayores hándicaps es el de generar confianza y valor. «La automatización sin empatía se percibe fría por lo que el reto es equilibrar la potencia tecnológica con el toque humano que hace que el cliente se sienta entendido y valorado».

La clave está saber dónde aporta valor, dónde anticipa necesidades y dónde, simplemente, debe dar un paso atrás y dejar espacio al factor humano. Otro desafío es el contexto presupuestario. Aunque muchas compañías afirman situar al cliente en el centro, pocas le asignan un presupuesto propio. La experiencia sigue tratándose como un gasto operativo más que como una inversión estratégica.

Detecta puntos de fricción, mejora procesos clave y asegura una experiencia fluida

En paralelo, la reputación de marca también se la juega hoy en tiempo real, por eso, escuchar al cliente no es solo una cuestión de encuestas o métricas, sino de vigilancia activa de leer entre líneas lo que ocurre en redes o reseñas. Roles como el del 'community manager' han pasado de ser accesorios a convertirse en intérpretes del pulso social del cliente, apuntan desde la Asociación CEX. A todo esto se suma el fenómeno 'fatiga omnicanal', señala Gallardo. «Muchas empresas han confundido omnicanalidad con multiplicidad de canales y han abierto más de los que pueden gestionar, y el cliente sólo quiere estar en aquellos que sean fluidos y coherentes», explica.

En cuanto a la formación, ya no es suficiente una trayectoria en atención al cliente. El mercado demanda perfiles híbridos, con titulaciones en ADE, Marketing o Ingeniería, complementadas con posgrados o másteres en Experiencia de Cliente, Big Data o Transformación Digital. También ganan peso los programas especializados en gestión de crisis, reputación corporativa y sostenibilidad, así como propuestas ejecutivas centradas en liderazgo transversal, como 'The Global CCO: Dirección de la Reputación, Marca, Comunicación y ESG'.