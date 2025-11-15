Suscribete a
La salida a Bolsa de Digi deja a Vodafone como única opción de fusión para Telefónica

La compañía rumana descarta cualquier operación que implique perder el control de su filial

Un centro de atención al cliente de Digi en Valencia
Daniel Caballero y Raúl Masa

A Telefónica se le van esfumando las opciones de fusiones en España. Si bien hasta hace unos días los rumores de mercado apuntaban a una posible integración con Vodafone o Digi, ahora las quinielas se han reducido solo a la primera de esas compañías ... ya que la segunda, la teleco rumana, descarta cualquier opción que implique perder el control de su filial española.

