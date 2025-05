Ryanair obligará a los trabajadores no afiliados a CC.OO. a devolver miles de euros a partir de junio y les bajará el sueldo

Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair perderán salario y horarios y tendrán que reintegrar miles de euros a la empresa partir del 1 de junio si no están afiliados a CC.OO. Parece algo inusual y casi kafkiano, pero la aerolínea irlandesa asegura estar amparada «por el sistema español» tras la anulación del primer convenio colectivo para este gremio (firmado en 2022) que la Audiencia Nacional tumbó a finales de marzo tras la denuncia del sindicato USO. Tras este dictamen, la compañía de bajo coste llegó a un «acuerdo de alcance limitado» con CC.OO. por el que solo los trabajadores miembros de esta organización conservarán las actuales condiciones laborales hasta octubre de 2025 mientras se negocia un nuevo convenio. Estos tampoco tendrán que devolver las mejoras salariales obtenidas desde octubre por la extensión del acuerdo colectivo, algo que si tendrán que hacer todos los empleados que no pertenecen a CC.OO, según se muestra en una carta a la que ha tenido acceso este periódico.

En la misiva, el gigante de la aviación 'low cost' exige a una empleada la devolución de 3.215,95 euros que corresponden a las mejoras salariales implementadas en la extensión del convenio colectivo ahora anulado, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2024. «Como se le informó en la carta, no estaba bajo el acuerdo de alcance limitado, por lo que su salario, condiciones y plantilla volverán a los aplicables antes del convenio colectivo. Como sabe, esta anulación también ha creado una situación de sobrepago, ya que se le abonaron salarios más altos en el período del 24 de octubre al 25 de marzo, que ahora han sido declarados nulos» le detalla a esta trabajadora una empleada de recursos humanos de la aerolínea, en un mensaje «estrictamente privado y confidencial».

La empresa ofreció a esta TCP abonar esta deuda en un plan de pago de 12 meses con deducción en la nómina a partir de junio si firmaba la aceptación de la siguiente manera: «Yo, Julia Carrasco (nombre ficticio) reconozco que debo a la empresa la cantidad de 3.215,95 euros y acepto que se descuente en 12 cuotas iguales de 267,99 euros cada mes de mis nóminas normales, comenzando en junio de 2025 y terminando en mayo de 2026». También se le ofrecía abonar de inmediato la totalidad del reintegro del dinero.

Pérdida de condiciones

La situación es conocida por los 6.000 TCP que la aerolínea tiene en España, los únicos del gremio que no están actualmente respaldados por ningún convenio colectivo. En una información remitida por la directora de recursos humanos de Ryanair, Lisa McCormak, (ver abajo) esta les informa que solo mantendrán las condiciones vigentes desde el 1 de octubre de 2024 si están afiliados a CC.OO. Entre esas condiciones están los salarios, dietas y calendario de trabajo 5/3 (se trabajan cinco días y se libran tres) que se recogen en el convenio anulado.

En el correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico, McCormak indica a los tripulantes que este acuerdo es aplicable solo para los afiliados de CC.OO. y que están trabajando en crear listas de trabajadores para la administración de nóminas y la creación de plantillas para diferentes grupos de tripulantes en función de si son miembros de CC.OO. o no, o si quieren permanecer con las condiciones anteriores a la última extensión del convenio colectivo. Es decir, si no quieren afiliarse al sindicato mayoritario.

Carta enviada a los TCP de Ryanair ABC

A los afiliados de CC.OO., la directora de RR.HH. les dice que el acuerdo se les aplica automáticamente «y su salario y plantilla están protegidos». Igual de automático para los que quieren permanecer con las condiciones previas a la vigencia del convenio anulado, a los que se les comunica que la rebaja salarial se les empezará a aplicar en la nómina de abril. «Escribiremos a la pequeña minoría de la tripulación en esta categoría la próxima semana para confirmar individualmente sus tarifas salariales y las sumas que ahora deben a la Compañía por los aumentos pagados entre octubre de 2024 y marzo de 2025», se asegura en la misiva.

Por último están los trabajadores no afiliados a CC.OO, pero que quieren acogerse al acuerdo alcanzado con el sindicato. A estos, Ryanair les insta a ponerse en contacto con la sección del sindicato en la empresa a través de un correo electrónico. A ellos además les asegura que se ha acordado con CC.OO. que la tripulación que se encuentre en esta categoría se le mantenga temporalmente las condiciones actuales «para que tenga tiempo de afiliarse y acogerse al acuerdo de alcance limitado». En concreto, les dio 30 días para hacerlo, antes del pasado 4 de mayo. «Si elige no acogerse al acuerdo de alcance limitado, su salario volverá en mayo a sus condiciones contractuales, incluido el turno 5/2/5/3», se les advierte.

«Este acuerdo de alcance limitado es la única manera viable de proteger su salario y condiciones tras la anulación de la USO y mientras esperamos a que los sindicatos elijan un comité para firmar un convenio colectivo», defendió la compañía en la carta.

La respuesta de Ryanair

El choque ocurre después de que la Audiencia Nacional (AN) diera la razón al sindicato USO en su demanda contra el primer convenio colectivo para los TCP de Ryanair firmado en 2022 con CC.OO.. El tribunal aceptó la demanda de impugnación por haberse llegado a un acuerdo para un convenio de empresa y no de franja, «ya que el único colectivo en Ryanair sin convenio eran los TCP». Además, como reconoció la AN, al negociarse un convenio franja, la composición de la mesa negociadora a través de las secciones sindicales requiere la designación a través de asambleas de trabajadores, que era otra de las denuncias de USO.

Sobre la polémica, fuentes de Ryanair aseguran a este periódico que la aerolínea está cumpliendo con el proceso judicial que USO inició para recortar los salarios «mientras está en apelación» y que ahora el sindicato se queja de los recortes salaraiales «que resultan de su proceso judicial». «USO es un sindicato minoritario que no cuenta con el apoyo de nuestra tripulación, la gran mayoría de la cual tiene su salario y condiciones protegidas por un acuerdo con CCOO», apostilla la empresa.