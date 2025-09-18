Suscribete a
Foro empresarial egipto-españa

El Rey anima a las empresas españolas y egipcias a «adaptarse e innovar» en «un escenario internacional complejo»

Destaca la solidez de la relación bilateral entre países y alienta a las compañías a invertir en renovables, turismo y patrimonio cultural

Los Reyes disfrutan con el matrimonio Al Sisi de una cena frente a las pirámides de Guiza

El rey Felipe VI (C) mantiene un desayuno de trabajo con empresarios egipcios y españoles este jueves en El Cairo,
Angie Calero

Enviada especial a El Cairo

El foro empresarial Egipto-España, celebrado en el hotel St. Regis de El Cairo, en el marco del viaje de Estado de los Reyes a Egipto, ha servido esta mañana de punto de encuentro para reforzar los lazos económicos entre ambos países. ... Ante un auditorio formado por más de un centenar de representantes de compañías de sectores estratégicos, Felipe VI ha subrayado la necesidad de las empresas a «adaptarse e innovar» para afrontar los desafíos de «un escenario internacional muy complejo». El Rey ha calificado el encuentro como «un paso más en la asociación estratégica que une a Egipto y España» desde hace dos décadas.

