El Rey anima a las empresas españolas y egipcias a «adaptarse e innovar» en «un escenario internacional complejo»

El foro empresarial Egipto-España, celebrado en el hotel St. Regis de El Cairo, en el marco del viaje de Estado de los Reyes a Egipto, ha servido esta mañana de punto de encuentro para reforzar los lazos económicos entre ambos países. ... Ante un auditorio formado por más de un centenar de representantes de compañías de sectores estratégicos, Felipe VI ha subrayado la necesidad de las empresas a «adaptarse e innovar» para afrontar los desafíos de «un escenario internacional muy complejo». El Rey ha calificado el encuentro como «un paso más en la asociación estratégica que une a Egipto y España» desde hace dos décadas.

Durante su intervención, Don Felipe ha destacado el crecimiento del comercio bilateral, con exportaciones españolas que en 2024 superaron los 1.457 millones de euros. «Nuestras economías se complementan y pueden generar sinergias de gran valor», ha afirmado. No solo se ha referido al volumen de intercambio, sino también a la presencia estable de más de sesenta compañías españolas en el país norteafricano, prueba —ha dicho— de la «confianza mutua y de la madurez de esta relación».

La agenda del foro se ha centrado en sectores clave para Egipto, desde la transición energética hasta las infraestructuras de transporte, pasando por el turismo cultural. Felipe VI ha insistido en que la colaboración debe apoyarse en proyectos tangibles, recordando la participación de empresas españolas en el metro de El Cairo o en el complejo solar de Benban. «Queremos que ese potencial se convierta en inversión y en empleo compartido», ha asegurado ante ministros y empresarios locales.

El Rey también ha subrayado la importancia de la innovación y la digitalización como motores de modernización. Ha hablado de la necesidad de apostar por la colaboración público-privada en campos como el agua, la movilidad sostenible y la transformación digital. «Solo con visión de futuro y cooperación lograremos afrontar los retos globales», ha señalado, en clara alusión a la inestabilidad económica y geopolítica que atraviesan ambas orillas del Mediterráneo.

Por último, Felipe VI ha puesto en valor la dimensión cultural y turística de la relación bilateral. Y ha recordado, además, la reciente finalización de un proyecto español de conservación de enclaves arqueológicos en Luxor y Guiza, que anoche conoció junto a la Reina. El Rey ha ofrecido además la experiencia española en turismo patrimonial y de salud. «El patrimonio no solo es memoria, también puede ser fuente de prosperidad compartida», ha concluido, al tiempo en que ha invitado a los empresarios a aprovechar la oportunidad que abre el foro para estrechar aún más los vínculos entre Egipto y España.

Importancia de proyectos con Egipto

Egipto es la tercera economía de la zona MENA en términos de PIB, por detrás de Arabia Saudí y muy cerca de Emiratos Árabes. En el continente africano también fue el primer país por tamaño de su PIB, ligeramente por delante de Nigeria y a relativa distancia de Sudáfrica en el 2022, según los datos del Banco Mundial. Es, además, el primer socio comercial de la Unión Europa, que fue destino en 2024 del 24 por ciento de las exportaciones del país al exterior. Los grandes motores de su economía en los últimos años han sido el comercio, la construcción, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el sector turístico y el Canal de Suez. El conflicto de Gaza, sin embargo, ha impactado muy negativamente en estas dos últimas fuentes de ingresos. De ahí también que sea uno de los principales mediadores entre Hamás e Israel.

En el marco de los viajes de Estado de los Reyes, siempre se celebran este tipo de foros para que las empresas de ambos países puedan cerrar acuerdos beneficiosos para ambas partes. En este sentido, Don Felipe ha estado acompañado por el Ministro de Inversión y Comercio Exterior de Egipto y la Secretaria de Estado de Comercio. Ha viajado con Don Felipe el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio.