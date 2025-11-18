Suscribete a
La revisión hasta el 2,9% del crecimiento de este año asegura al Gobierno una caja extra de 1.000 millones para 2026

Bruselas discrepa de la previsiones oficiales y deja su previsión de este año en el 2,5%

El INE revisa al alza el crecimiento de España aprovechando el mayor consumo de los hogares

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Comisión de Economía
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la Comisión de Economía

Bruno Pérez y Enrique Serbeto

«Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos un saque del 1,1% de efecto arrastre, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza estas previsiones». Así ha explicado este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el ... efecto balsámico de la segunda revisión al alza del crecimiento español para este año en dos meses que acomete el Gobierno. La primera se hizo justo antes de que el INE diera el empujón que desde hace tres años propina al crecimiento español todos los meses de septiembre, la segunda, casi inevitable, se ha hecho después y ha elevado la previsión oficial de avance del PIB para este año del 2,6% al 2,9% en menos de 100 días.

