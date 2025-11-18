La revisión hasta el 2,9% del crecimiento de este año asegura al Gobierno una caja extra de 1.000 millones para 2026

«Si terminamos este año en torno al 2,9% de crecimiento, ya tendremos un saque del 1,1% de efecto arrastre, con muchas probabilidades de seguir actualizando al alza estas previsiones». Así ha explicado este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el ... efecto balsámico de la segunda revisión al alza del crecimiento español para este año en dos meses que acomete el Gobierno. La primera se hizo justo antes de que el INE diera el empujón que desde hace tres años propina al crecimiento español todos los meses de septiembre, la segunda, casi inevitable, se ha hecho después y ha elevado la previsión oficial de avance del PIB para este año del 2,6% al 2,9% en menos de 100 días.

Que el PIB de España inicie 2026 con un crecimiento de partida del 1,1% solo por esa inercia que viene de este año es solo una de las consecuencias positivas de esa revisión, otra no menos relevante afecta a la bolsa de ingresos por impuestos con la que el Gobierno cuenta para el año que viene y que se calcula a partir de la inercia de ingresos procedente del ejercicio anterior.

Noticia Relacionada El Gobierno aprovecha la enésima revisión al alza del PIB del INE para elevar su previsión de crecimiento al 2,7% ABC El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará una nueva actualización de las previsiones macroeconómicas

Al revelar este lunes los anticipos a cuenta con los que las comunidades autónomas podrán contar el año que viene -superado por cierto el ecuador de noviembre y con una decena de comunidades autónomas con los presupuestos ya en trámite-, el Gobierno reveló también que de julio a noviembre su expectativa sobre el comportamiento de los ingresos fiscales en 2026 ha mejorado también en medio punto, en paralelo a la mejoría de las expectativas económicas tanto para la recta final de este año como para el año que viene. Y ese medio punto extra aplicado sobre los ingresos tributarios del Estado y sobre la expectativa de ingresos para este año 2025 se traduce en alrededor de 1.000 millones de euros más en recaudación impositiva respecto a los que se esperaban cuando Hacienda empezó a perfilar las grandes cifras de los Presupuestos de 2026.

Este extra, en realidad, solo es relevante a efectos de la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2026, ya que permite asignar 1.000 millones de euros más en gastos sin comprometer los objetivos de déficit o bien reducir en 1.000 millones extra el desequilibrio previsto de las cuentas públicas sin tener que acometer ningún ajuste presupuestario. A efectos reales, la recaudación fiscal en España lleva varios años pulverizando al alza las previsiones que se reflejan en los proyectos presupuestarios y aportando un margen extra notable para gastar.

Bruselas, menos optimista

Bruselas se unió este lunes al abanico de analistas nacionales e internacionales que han mejorado la previsión de crecimiento de España para este año. Los analistas de la Comisión, siempre cautos con España, han elevado su previsión al 2,5%, discutiendo la previsión gubernamental.

Lo ha hecho en un contexto en el que la Comisión Europea considera que el crecimiento en la mayor parte de los Estados miembro será más fuerte de lo previsto en 2025 y 2026. El ejecutivo comunitario reconoce que este desempeño se debió sobre todo «a un aumento de las exportaciones ante la previsión de subidas arancelarias en Estados Unidos» y de cara al futuro, se espera que la actividad económica siga expandiéndose a un ritmo moderado a pesar de la persistencia de «un entorno externo complejo».

Las previsiones de otoño de este año proyectan un crecimiento del PIB real del 1,4 % en la UE en 2025 y 2026, que aumentará ligeramente hasta el 1,5 % en 2027. La Comisión espera que la zona euro siga esta tendencia, con un crecimiento del PIB real previsto del 1,3 % en 2025, del 1,2 % en 2026 y del 1,4 % en 2027. También pronostican que la inflación en la zona euro continuará bajando hasta el 2,1 % en 2025, y que se mantenga en torno al 2 % durante el horizonte de previsión.

Por lo que respecta a España, la Comisión ha detectado un mayor dinamismo del esperado que atribuye a la fortaleza de la demanda interna gracias al consumo privado, que ha compensado el descenso de las exportaciones y de la inversión pública, impulsada por la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación. A pesar de la asunción de que no habrá cambios en la política económica del Gobierno de Sánchez, Bruselas estima que España crecerá el 2,5% para el año en curso, el 2,3% el que viene y el 2% en 2027. La tasa de paro descenderá al 10,4% en 2025, al 9,8% en 2026 y al 9,6% en 2027, tasas que «todavía se mantienen como las mayores de la UE».