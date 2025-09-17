Retrasan una hora y media una reunión para digitalizar la administración por «problemas técnicos»

Momento surrealista el que se ha vivido este miércoles por la tarde en la Biblioteca del Instituto Nacional de Administración Pública. La Conferencia Sectorial de Administración Pública convocada por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, no ha podido empezar hasta una hora y media más tarde de lo previsto por «problemas técnicos». Uno de los temas a tratar era «la construcción de una red de interconexión de servicios de atención a la ciudadanía», así como la digitalización de la función pública.

Tras prácticamente noventa minutos de incertidumbre, en los que el gabinete del ministro llegó a plantear la suspensión de la convocatoria o celebrar el encuentro únicamente con los consejeros presentes en la sala, contraviniendo la convocatoria, finalmente, casi al borde de las seis de la tarde -estaban citados a las 16.30-, el personal del ministerio encontró una solución para reanudar la reunión.

A través de un teléfono móvil, los asistentes que se habían conectado de forma virtual, ya que por cuestiones de agenda no podían estar físicamente hoy en Madrid, lograron escuchar las explicaciones del ministro Óscar López. Los técnicos le dispusieron el teléfono para que se le pudiera escuchar por culpa de los fallos en el sistema del propio ministerio. Pero en todo caso solo pudieron estar presentes por voz, ya que la imagen de la videoconferencia no funcionó en ningún momento de la tarde.

Noticia Relacionada Europa prepara sanciones a España por el 30% de temporalidad pública Susana Alcelay Bruselas abrió dos expedientes previos a nuestro país por incumplir la ley y el Plan de Recuperación, que situó en el 8% la eventualidad

Los consejeros presentes en la cita observaban con cierta estupefacción lo que estaba ocurriendo. «Suerte que estamos aquí para hablar de la digitalización del sector» comentaba, mientras esperaban para reanudar la Conferencia Sectorial de Administración Pública, una consejera que sí se desplazó desde su comunidad autónoma para participar en persona.«Es un ridículo» sentenciaban otros dos consejeros.