La respuesta a la sequía de talento digital crece 'a pulmón'

Abrir una academia presencial el 11 de marzo de 2020 parecía una idea imposible. Pero mientras el país cerraba, 4Geeks Academy se abría paso. En cuatro años ha multiplicado por veinte su facturación, pasando de 200.000 euros en 2020 a 4 millones en 2024, ... y prevé alcanzar los 5,5 millones en 2025. El crecimiento alcanza el 2.000%, con rentabilidad positiva desde el primer día y sin recurrir a inversión externa. «Somos una empresa camello, resistentes, constantes y rentables desde el día uno», afirma Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España. «Nunca hemos recurrido a financiación externa y, por eso, podemos llegar a ser percibidos como una rara avis dentro del ecosistema».

La escuela nació con una misión clara, cerrar la brecha entre la educación tradicional y las necesidades reales del mercado tecnológico. Está especializada en programación, 'data science', 'machine learning', inteligencia artificial y ciberseguridad. «Nuestro enfoque no es digitalizar la educación tradicional, sino rediseñarla por completo y actualizarla de forma constante en respuesta a las necesidades reales del mundo actual», explica Gómez.

Desde su llegada a España, 4Geeks ha formado a más de 4.000 alumnos y mantiene una tasa de empleabilidad del 85% a los seis meses entre quienes siguen su plan de inserción laboral. Su metodología, validada por instituciones como Harvard, combina el aula invertida y el 'learning by doing', con clases en grupos reducidos y un profesor por cada nueve estudiantes. «No enseñamos a programar, formamos programadores», resume el fundador.

Acompañamiento

El acompañamiento no termina con la formación. «Somos la única escuela tecnológica del mundo que ofrece mentorías ilimitadas y de por vida», señala Gómez. Los graduados pueden seguir accediendo al contenido de otros programas, participar en talleres, webinars y clases magistrales sobre nuevas tecnologías para continuar avanzando en su carrera profesional.

«Desde el inicio decidimos crecer sin inversión externa porque queríamos mantener el control total sobre nuestro modelo educativo y nuestros valores. No buscamos crecer a cualquier precio, sino hacerlo de forma sostenible, priorizando la calidad de la enseñanza y la empleabilidad de nuestros alumnos», explica el CEO.

Parte de esa inversión se ha destinado a desarrollar Rigobot, una inteligencia artificial propia que analiza automáticamente el código de cada alumno, detecta errores y ofrece sugerencias personalizadas para que el alumno avance. «La principal causa de abandono cuando las personas están aprendiendo a programar es la frustración por estancamiento», añade Gómez.

Al frente del proyecto están los hermanos Víctor y Marco Gómez, CEO y director académico, que lideran la expansión hacia Alemania y Reino Unido. «Buscamos seguir creciendo y consolidarnos como un referente en formación tecnológica, demostrando que es posible crecer de manera sostenible sin depender de inversores externos, priorizando la rentabilidad y la estabilidad a largo plazo», indica Marco Gómez.