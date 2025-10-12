Suscribete a
La respuesta a la sequía de talento digital crece 'a pulmón'

4Geeks Academy ha consolidado su propuesta formativa ajustada a la realidad del mercado tecnológico sin recurrir a financiación externa

Aprender a programar, ¿asignatura obligatoria?

Una imagen de esta startup creada en plena crisis del Covid y que facturó cuatro millones en 2024
Roberta Sebastiani

Abrir una academia presencial el 11 de marzo de 2020 parecía una idea imposible. Pero mientras el país cerraba, 4Geeks Academy se abría paso. En cuatro años ha multiplicado por veinte su facturación, pasando de 200.000 euros en 2020 a 4 millones en 2024, ... y prevé alcanzar los 5,5 millones en 2025. El crecimiento alcanza el 2.000%, con rentabilidad positiva desde el primer día y sin recurrir a inversión externa. «Somos una empresa camello, resistentes, constantes y rentables desde el día uno», afirma Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España. «Nunca hemos recurrido a financiación externa y, por eso, podemos llegar a ser percibidos como una rara avis dentro del ecosistema».

