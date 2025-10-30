Suscribete a
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

Repsol gana un 34% menos en los nueve primeros meses por los bajos precios del petróleo

La compañía tuvo un beneficio de 1.177 millones de euros en un contexto geopolítico muy complejo

La petrolera tiene previsto realizar una actualización de su plan estratégico en la primavera de 2026

Estación de servicio de Repsol
Raúl Masa

Repsol se encuentra en un verdadero momento de transición energética. Las agitaciones geopolíticas han sacudido el negocio del petróleo, y eso lo nota en sus cuentas. Así, en los primeros nueve meses de 2025 los beneficios se han reducido por encima del ... 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

