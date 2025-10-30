Repsol gana un 34% menos en los nueve primeros meses por los bajos precios del petróleo

Repsol se encuentra en un verdadero momento de transición energética. Las agitaciones geopolíticas han sacudido el negocio del petróleo, y eso lo nota en sus cuentas. Así, en los primeros nueve meses de 2025 los beneficios se han reducido por encima del ... 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En concreto, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz obtuvo un resultado neto de 1.177 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 34,3% menos que en el mismo periodo de 2024, impactado principalmente por el efecto de los menores precios del crudo en la valoración de los inventarios.

No obstante, la compañía explica que el resultado ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, se situó en 2.173 millones de euros, un 19% inferior que en 2024.

Ante este escenario, la petrolera ha comunicado al mercado que «alcanzado el ecuador de nuestro Plan Estratégico 2024-2027 y dada la evolución del entorno regulatorio y del mercado, presentaremos una actualización de nuestras proyecciones hasta 2028 en marzo de 2026».

Se trata de una cuestión muy relevante porque en ese proceso de transformación a compañía multienergética, ahora resulta que en muchas economías desarrolladas la apuesta vuelve a ser por los combustibles fósiles. O, al menos, por una velocidad de transición mucho más lenta de previsto.

Los negocios

El resultado ajustado del negocio de exploración y producción ('upstream') alcanzó 1.214 millones de euros entre enero y septiembre, un 5% más que en el mismo período de 2024, debido a los mayores precios del gas y a los menores costes operativos. El área industrial obtuvo un resultado ajustado de 545 millones (-54,7%) en el mismo periodo, pero con un crecimiento del 70,3% en el tercer trimestre, que refleja la normalización de la actividad tras el apagón en España y Portugal, lo que ha permitido capturar mayores márgenes de refino.

Mientras, en el área clientes se mantuvo una tendencia de crecimiento, con un incremento del 21,3%, hasta 599 millones en los primeros nueve meses del año, «gracias a su propuesta de valor multienergética, que ofrece todo tipo de soluciones para el hogar y la movilidad, en función de las necesidades de cada cliente», tal y como indican desde la compañía.

En cuestiones financieras, la liquidez del grupo alcanzó 10.249 millones de euros, suficiente para cubrir 3,67 veces los vencimientos de la deuda bruta a corto plazo. En septiembre, Repsol accedió a los mercados de capitales de Estados Unidos con la emisión de una oferta de bonos de 2.500 millones de dólares, la mayor en dólares estadounidenses en la historia de la compañía. La emisión recibió un gran interés por parte de la comunidad inversora, superando en 6,9 veces la cantidad ofrecida.

Grandes avances

En materia de negocio e innovación, Repsol amplía su gama de combustibles renovables, sumando este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable, disponible en más de 1.300 estaciones de servicio en España y Portugal. «Esto la convierte en una de las mayores redes de combustibles 100% renovables de Europa, con más de 150 millones de litros vendidos en lo que va de año. A día de hoy, el 56% de la red en España ofrece soluciones multienergéticas», aseguran desde la petrolera.

Alineado con la estrategia de la compañía, Repsol ha sumado 157.000 nuevos clientes a su cartera de electricidad y gas en España y Portugal en el último trimestre, superando los 2,9 millones y con la previsión de alcanzar 3 millones de clientes antes de final de año. Además, los clientes digitales han ascendido a 10,4 millones, en su mayoría a través de la app Waylet.