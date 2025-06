La renta de los jóvenes ha caído un 10% desde 2008 mientras la de los mayores aumenta un 8%

En España, los jóvenes se emancipan de media a los treinta años, y cuando eso sucede, la mayoría se exponen a ganar 1.558 euros brutos al mes, que es el salario medio para ese grupo de edad, una cifra un 27% por debajo de ... la media nacional. En un 60,5% de los casos, además, los contratos que firman son temporales, y el 46% trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria. Y en vivienda, más de lo mismo, solo el 43% de los hogares jóvenes accede a una casa en propiedad, frente al 70% de hace dos décadas.

Para resumir el problema, valga este dato, y es que desde 2008 la renta de los jóvenes ha caído un 10%, siete puntos más de lo que lo ha hecho la media nacional. Y mientras esto ocurría, por cierto, la renta de los mayores de 65 años ha aumentado un 8%. Añádase a esto el hecho de que, actualmente, se jubilan más personas de las que empiezan a trabajar, y con esto queda claro el problema que enfrenta nuestro sistema de pensiones.

Con estos datos en la mano, esta mañana el Consejo General de Economistas (CGE) y Fedea han presentado un informe en el que proponen algunas soluciones para incrementar la renta de los que van a tener que pagar las pensiones del futuro.

Para empezar, en política fiscal, que podría ser una ayuda para la emancipación de las nuevas generaciones y no lo está siendo, según ha apuntado la economista Raquel Jurado. Bien es cierto que muchos menores de treinta años no tributan por IRPF debido a sus bajos ingresos, pero sí asumen una carga significativa en cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan más a quienes destinan casi toda su renta al consumo. Según Eurostat, los españoles menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7 %). Según ha apuntado el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, esto no se compensa con ayudas impositivas a nivel nacional, más allá de alguna legislación fiscal específica para jóvenes en las comunidades autónomas, a través de incentivos puntuales en el IRPF, Sucesiones y Donaciones o vivienda.

Aumentar la productividad y bajar la edad de voto a los 16 años

Por supuesto, esta mañana los economistas también han puesto el foco en el empleo, partiendo de la premisa de que, en nuestro país, el paro juvenil alcanza el 28% en el tramo de edad entre los 16 y los 24 años. Sobre esto, la economista Mar Villares se ha referido a ese círculo vicioso que afecta a tantos españoles, que no pueden acceder a puestos de trabajo porque se les exige una experiencia que por su edad no pueden tener. Otros impedimentos para la emancipación temprana son el exceso de empleo temporal o de contratos de prácticas y, lo más grave, el desajuste entre la oferta y la demanda. Todos los economistas del panel han estado de acuerdo en esto último, en que en nuestro país hay un desajuste en la relación entre formación académica y mercado laboral, uno que pasa por el exceso de universitarios y que solo se podrá corregir mediante una buena formación profesional.

De las medidas que han propuesto los economistas esta mañana, la más llamativa quizá sea la rebaja de la edad de voto hasta los 16 años. Según ha explicado el economista José Ignacio Conde-Ruiz, con esto se mejoraría la representación política de los jóvenes, pues, indirectamente, aumentaría la rentabilidad electoral de las iniciativas legislativas que satisfacen sus intereses. Con esto, el experto asume implícitamente que en nuestro país hay un sesgo electoral en favor de las cohortes de edad más avanzadas y, de paso, pocos incentivos para enfrentar el desajuste del actual modelo económico, que destina el 30 % del gasto público a pensiones, mucho más de lo que se destina a educación o vivienda.

Sea como fuere, Conde-Jurado ha insistido en que todas las propuestas de los economistas quedarán en nada si no se logra aumentar la productividad. En un contexto de creciente desequilibrio entre población activa y pensionistas, y por tanto de renta per cápita descendiente, ese será el único modo de sostener el PIB, ha argumentado el experto.