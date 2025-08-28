Renfe suprime los AVE low-cost de la línea Madrid-Barcelona La compañía retira los polémicos modelos Avril, con problemas desde su incorporación, y deja la ruta más enfocada a clientes de empresas

Renfe ha anunciado su intención de suprimir los AVE de bajo coste (los denominados AVLO) de la línea Madrid-Barcelona, unos trayectos que a partir del 8 de septiembre serán operados con el resto de sus trenes de alta velocidad. Serán las mismas frecuencias, los mismos horarios y precios competitivos, indica la operadora.

Los clientes que ya hubieran adquirido billetes de AVLO para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje. Asimismo, en caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento en dichos servicios AVLO, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional.

Esta reorganización se produce tras la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor. Renfe también ha tenido en cuenta que el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio.

Renfe, asimismo, recuperará servicios adicionales muy valorados por los clientes, como la cafetería, la restauración a bordo o el coche en silencio.

Del mismo modo, se reforzará la experiencia de viaje con servicios Premium, que incluyen acceso a salas club y otras opciones de restauración. Para el viajero de negocios, la oferta se completa con la Sala Executive, disponible en todos los trenes, que aporta exclusividad y privacidad en los desplazamientos profesionales.

Más temas:

AVE

Renfe