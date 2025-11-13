Suscribete a
ABC Premium

Renfe se rebela contra el mandato del Congreso de indemnizar los retrasos de más de 15 minutos y buscará cómo esquivarlo

El Gobierno entiende que la medida abanderada por el PP y apoyada por la mayoría de la Cámara deja al operador público en situación de inferioridad frente a Ouigo e Iryo

El Congreso fuerza a Renfe a volver a indemnizar por retrasos de más de quince minutos en alta velocidad y larga distancia

Viajeros en la estación sevillana de Santa Justa, el pasado verano
Viajeros en la estación sevillana de Santa Justa, el pasado verano raúl doblado
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No habían pasado más que un puñado de minutos desde que el Congreso apoyara de forma mayoritaria a iniciativa del PP la restauración por parte de Renfe del compromiso de puntualidad para sus trayectos en alta velocidad y de larga distancia anterior a julio ... de 2024, cuando desde el entorno del Ministerio de Transportes se empezó a deslizar que Renfe buscará la fórmula jurídica necesaria para esquivar ese mandato -ni siquiera aún convertido en ley a todos los efectos, lo que no ocurrirá hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado- y mantener el esquema de indemnizaciones instaurado hace ahora un año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app