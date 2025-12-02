Renfe pone a la venta billetes a tan solo 5 euros para viajar con niños: condiciones y fecha de lanzamiento de la tarifa

Renfe dispone de varias tarifas con las que diversos colectivos pueden viajar a menor coste. Entre esos grupos se encuentran los menores de 14 años a los que la compañía ferroviaria y a ellos la compañía ferroviaria ha decidido bajar un poco ... más el precio de los billetes.

Tarifas por cinco euros para viajar con niños menores de 14 años en Renfe

En concreto, los niños menores de esa edad podían viajar en los trenes de bajo coste de la operadora -Avlo- por un precio fijo de siete euros. Tal y como ha informado Renfe este martes, a partir de hoy esos billetes pasarán a costar cinco euros, reduciendo así en dos euros el importe.

Se trata del precio correspondiente a la tarifa básica de este servicio y se podrán adquirir un máximo de dos billetes de niño por cada adulto viajero. Como ha explicado la compañía se trata de una medida con la que se busca «reforzar su compromiso con las familias que viajen con niños».

No es la única medida que Renfe ha implantado para buscar que las familias españolas elijan la alta velocidad española. Los menores de cuatro años que no utilicen asiento podrán viajar gratis. Para ello, informan, los progenitores deberán obtener el correspondiente billete sin coste para ellos. En este caso, el máximo por cada billete de pago será un niño con opción de viajar gratis y sin asiento propio.

Requisitos de la tarifa de Renfe para viajar con niños Menores de 14 años: baja el precio del billete de Avlo a 5 euros y se podrán adquirir un máximo de dos billetes de niño por cada adulto viajero

Menores de 4 años: podrán viajar gratis en Avlo si no uilizan asiento. Máximo un niño por cada billete de pago

Las tarifas entran en vigor desde el 2 de diciembre de 2025

Por otro lado, los viajeros también podrán personalizar sus billetes con servicios adicionales como la selección de asiento, equipaje extra, cambios o anulaciones y la opción de viajar con mascota.