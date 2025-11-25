Suscribete a
ABC Premium

Renfe compra el edificio Faro de Madrid por 109 millones de euros para reubicar a su personal por las obras en sus oficinas de Chamartín

El proceso arrancó el pasado mes de junio, cuando la sociedad propietaria del inmueble, Jaesure (filial de Ardian), invitó a Renfe a presentar una oferta por el edificio

Así ha quedado el túnel de la estación de Chamartín que resuelve el laberinto de la alta velocidad

Un tren de Renfe y uno de Ouigo
Un tren de Renfe y uno de Ouigo Juan Carlos Soler

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Renfe ha cerrado la compra a la gestora francesa Ardian del edificio Faro de Madrid por 109 millones de euros. Allí reubicará a sus trabajadores desde otros centros de la capital, tras tener que desalojar sus oficinas de Chamartín debido a las obras ... del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app