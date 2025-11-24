Renfe se adelanta al Black Friday con billetes desde 7 euros: fechas, destinos y cómo comprarlos

El Black Friday se ha consolidado como una fecha clave para el consumo en España, impulsando las ventas y ofreciendo a los consumidores la oportunidad de acceder a productos y servicios a precios muy competitivos.

Tradicionalmente asociado con el comercio minorista, este evento ... ha ampliado su alcance a sectores como el transporte, facilitando la planificación de viajes con tarifas especiales. Esta creciente importancia responde al cambio de hábitos de compra, donde la anticipación y la búsqueda de la mejor oferta se han vuelto prioritarias para los españoles.

Hasta cuándo dura el Black Friday de Renfe En este contexto, Renfe ha lanzado su campaña comercial para el Black Friday con billetes a precios bajos en sus trenes para viajar a partir del 8 de enero de 2026. La promoción está disponible hasta el 30 de noviembre. La empresa ofrece billetes desde 7 euros en su servicio Avlo y desde 19 euros en los trenes AVE, incluyendo también ofertas en Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional. Estos billetes promocionales, identificados como 'Superprecio', están disponibles para compra hasta el 30 de noviembre y cubren prácticamente toda la red de larga distancia de Renfe. Principales rutas y destinos AVLO Madrid: Es el centro de muchas de las rutas de Avlo, conectando con destinos de alta velocidad.

Levante: Conecta Madrid con Valencia y Alicante, pasando por ciudades como Cuenca, Albacete, Elche, Orihuela y Requena-Utiel.

Andalucía: Conecta Madrid con Málaga y Sevilla, con paradas en Ciudad Real, Puertollano, Córdoba, Puente Genil y Antequera.

Norte: Ofrece servicios entre Madrid y Galicia (La Coruña, Santiago de Compostela, Vigo) y Asturias (Gijón, Oviedo), con paradas en Segovia, Valladolid, León y otras ciudades.

Aragón y Cataluña: Conecta Madrid con ciudades como Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres.

Otros destinos: Avlo también llega a ciudades como Murcia, Valladolid y Zamora. La iniciativa no solo permite ahorrar en los desplazamientos, sino que también fomenta la compra anticipada, ayudando a garantizar una mayor ocupación en los trenes durante el próximo año. Principales rutas y destinos del AVE Andalucía: Sevilla, Málaga y Granada, con el corredor sur que pasa por Córdoba.

Levante: Valencia y Alicante.

Cataluña ynoreste: Barcelona, Tarragona, Lleida, y rutas hacia Zaragoza y Huesca.

Castilla y León: Valladolid, León, Zamora y Salamanca.

Noroeste: Asturias (Oviedo y Gijón) y Galicia (Vigo, La Coruña y Santiago de Compostela).

Castilla-La Mancha y Murcia: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Elche y Murcia. Los viajeros pueden elegir entre un billete 'Básico', que asegura el precio más bajo con la calidad habitual del servicio, o un billete 'Elige', con un pequeño suplemento que ofrece mayor flexibilidad para cambios y anulaciones. Además, la campaña coincide con el programa de fidelización Más Renfe, que permite acumular puntos y beneficiarse doblemente.

