La Reina Letizia defiende que la tecnología es clave en el desarrollo y bienestar social

El acto 'Datos que mejoran vidas' de la Fundación Microfinanzas BBVA ha puesto en valor su labor de financiación de emprendedores como una manera de mejorar la vida de las personas

La Reina Letizia, en el centro, junto al resto de protagonistas del acto de la Fundación Microfinanzas BBVA
La Reina Letizia, en el centro, junto al resto de protagonistas del acto de la Fundación Microfinanzas BBVA EFE

La reina Letizia ha manifestado que la tecnología y la analítica de datos deben contribuir a mejorar las vidas de quienes más lo necesitan, en un acto de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), celebrado esta tarde en su sede en Madrid.

«Hoy ... en día el macrodato es una oportunidad para la mejora de muchas personas. El dato por si solo no significa demasiado, es su almacenaje, su procesamiento para su análisis con rigor lo que hace que adquiera valor», ha dicho doña Letizia en su discurso.

