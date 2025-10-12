Suscribete a
ABC Premium

La regulación aplica un filtro de transparencia al acelerado negocio del marketing de influencers

El nuevo código de Autocontrol es otro paso adelante en el objetivo de generar confianza en un entorno en el que surgen nuevos retos como la eclosión de la IA

100.000 seguidores y 4.000 euros al mes: la IA se come a las 'influencers'

La regulación aplica un filtro de transparencia al acelerado negocio del marketing de influencers

Laura Sánchez

El pasado 1 de octubre entraba en vigor el nuevo Código de Conducta sobre la Publicidad a través de Influencers, promovido por Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes (AEA) e IAB Spain. La actualización, que sustituye al texto de 2021, llega en un momento ... en que el marketing de influencia mueve más de 100 millones anuales en España y forma parte central de la estrategia digital de muchas marcas. El nuevo texto introduce la responsabilidad solidaria entre marcas, agencias e influencers, regula el uso de contenidos generados por inteligencia artificial, refuerza la protección de los menores y exige que la naturaleza publicitaria sea clara e inmediata desde el inicio del contenido. En definitiva, un paso hacia la madurez de un sector que, hasta ahora, había crecido más rápido que sus normas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app