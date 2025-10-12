La regulación aplica un filtro de transparencia al acelerado negocio del marketing de influencers

El pasado 1 de octubre entraba en vigor el nuevo Código de Conducta sobre la Publicidad a través de Influencers, promovido por Autocontrol, la Asociación Española de Anunciantes (AEA) e IAB Spain. La actualización, que sustituye al texto de 2021, llega en un momento ... en que el marketing de influencia mueve más de 100 millones anuales en España y forma parte central de la estrategia digital de muchas marcas. El nuevo texto introduce la responsabilidad solidaria entre marcas, agencias e influencers, regula el uso de contenidos generados por inteligencia artificial, refuerza la protección de los menores y exige que la naturaleza publicitaria sea clara e inmediata desde el inicio del contenido. En definitiva, un paso hacia la madurez de un sector que, hasta ahora, había crecido más rápido que sus normas.

Para Victoria Gigante, asociada principal del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, esta revisión responde a la evolución acelerada del ecosistema digital y a la experiencia acumulada: «Mayor inversión en publicidad con influencers, uso de IA generativa, creadores menores y marketing encubierto exigen un marco más claro de transparencia y seguridad jurídica». Gigante explica que el nuevo texto también incorpora criterios doctrinales consolidados y se adapta a los recientes cambios normativos europeos y nacionales que inciden directamente en la actividad de los creadores, desde el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) hasta la Ley General de Comunicación Audiovisual». El objetivo es actualizar las reglas para reforzar la transparencia y garantizar una mayor protección del consumidor.

El código anterior, en vigor desde 2021, ya obligaba a identificar las colaboraciones comerciales con etiquetas visibles como 'publi' o 'patrocinado', y facultaba a Autocontrol para resolver reclamaciones a través de su Jurado de la Publicidad. Pero la práctica ha demostrado que el cumplimiento no siempre era sencillo ni uniforme. La principal novedad es que el nuevo Código refuerza la transparencia y la responsabilidad de todos los actores implicados. No solo introduce criterios más claros para determinar cuándo un contenido puede considerarse publicitario, incluso en ausencia de una prueba directa, apoyándose en un listado de indicios que facilitan la valoración, sino que además se detallan fórmulas específicas para identificar la naturaleza publicitaria en cada red social, se incorporan previsiones sobre el uso de contenidos generados con IA y sobre la participación de menores, y se añade un apartado expreso sobre la responsabilidad compartida entre marcas, agencias e influencers.

Para Victoria Gigante, el objetivo es «homogeneizar prácticas y facilitar un cumplimiento más eficaz» en un ecosistema donde las líneas entre contenido orgánico y comercial se difuminan con facilidad. El debate sobre si la regulación 'mata la espontaneidad' es recurrente. Pero la asociada principal del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues lo descarta: «La espontaneidad y la transparencia no son incompatibles; al contrario: la credibilidad se construye con honestidad. Indicar con claridad 'contenido patrocinado' desde el inicio preserva la confianza y evita sanciones. El Código propone fórmulas prácticas y visibles para que la identificación sea sencilla y no rompa la creatividad. La audiencia valora la autenticidad y castiga el engaño; ser transparente es una inversión en reputación».

Una visión que comparte Paula Acevedo, directora estratégica de la agencia Milkyway*, especializada en influencer marketing que considera que la evolución regulatoria del sector es inevitable: «Hace algunos años, las redes sociales eran, ante todo, sociales. Queríamos compartir nuestra vida privada. Pero, de repente, empezamos a consumir contenidos de desconocidos que comenzaron a influir en nuestras decisiones de compra. Cuando las marcas detectaron ese poder de prescripción, comenzó el negocio… y, con él, la desconfianza. Esa desconfianza ha hecho que la transparencia ya no sea un simple requisito legal, sino una forma de construir o destruir confianza. En un entorno tan saturado, las audiencias buscan verdad sin edulcorantes: quieren saber qué hay detrás de lo que ven y si una recomendación forma parte de una colaboración».

El código obliga a las marcas a ser más exigentes al elegir los perfiles con los que colaboran

El nuevo Código promueve la profesionalización del influencer de marketing. Incorpora formación, certificación y mecanismos de control interno para las marcas. Para Acevedo, este cambio debería servir para reforzar la confianza del consumidor, pero también obliga a las marcas a ser más exigentes a la hora de seleccionar los perfiles con los que colaboran. El otro día vi en TikTok un vídeo de una creadora emergente que decía, refiriéndose al Código de Conducta de Autocontrol: «Ahora tendré que decir que es publicidad incluso cuando no lo sea». Su comentario me hizo pensar. Era una chica muy joven (diría que ni siquiera alcanza la mayoría de edad) que se quejaba de tener que marcar como publicidad cualquier contenido en el que recomendara algo, aunque no existiera un intercambio económico. Lo decía sin comprender del todo por qué debía hacerlo, convencida de que el impacto de su mensaje en la audiencia dependía únicamente de si recibía o no una compensación».

La nueva versión del Código de Conducta da un paso más hacia la profesionalización y la transparencia en el influencer marketing. Ya no basta con decir «no sabía que esto era publicidad» o «solo estaba recomendando un producto». Ahora, todas las partes implicadas deben tener claras las reglas del juego. «Hoy ya no hay grises: o se hace bien, o se hace muy mal», sentencia Acevedo. «Las marcas deberán asegurarse de que los creadores entienden las normas y saben aplicarlas correctamente. En Milkyway*, por ejemplo, contamos con tecnología propia, Mint*, que nos permite garantizar estos estándares de calidad en cada perfil con el que decidimos colaborar».

Ámbitos emergentes

El nuevo Código dedica una atención especial a dos ámbitos emergentes: la protección de los menores y el uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos. Por primera vez, se establece que los influencers menores de edad -o aquellos cuyos seguidores sean mayoritariamente adolescentes- deberán cumplir requisitos reforzados de identificación y evitar mensajes que puedan resultar engañosos o inadecuados para su público. En paralelo, el texto incorpora disposiciones sobre el uso de contenidos generados con IA, exigiendo que, si se emplean para fines publicitarios, quede claramente indicado y no induzcan a confusión sobre su origen o autenticidad.

Otra de las novedades más relevantes es la responsabilidad compartida entre todos los implicados. El Código establece que todos los sujetos pueden ser responsables –marca, agencia o influencer– salvo que uno acredite que la infracción fue consecuencia de un incumplimiento puntual y manifiesto de las instrucciones dadas. En la práctica, esto obligará a reforzar contratos y mecanismos de supervisión: «Los abogados deberemos prestar especial atención a las cláusulas contractuales, las empresas establecerán sistemas de control y los equipos de marketing deberán vigilar la publicación de los contenidos. El sistema empuja a que la diligencia sea real y demostrable», explica Victoria Gigante.

De la autorregulación voluntaria se avanza hacia una cultura de transparencia estructural

No obstante, en la práctica sigue habiendo camino por recorrer. Muchas empresas ya han incorporado cláusulas contractuales y controles internos, y los creadores de contenido comienzan a tener claro que necesitan formarse. El reto sigue siendo garantizar que el consumidor no confunda una opinión aparentemente espontánea con un contenido publicitario. El texto contempla también la posible supervisión activa con ejercicios de monitoring y la constitución de una Comisión de Seguimiento. La vía de reclamación seguirá siendo central, pero habrá mayor capacidad preventiva.

En definitiva, el nuevo código de Autocontrol simboliza la transición de la autorregulación voluntaria hacia una cultura de transparencia estructural. Si en 2021 la meta era concienciar, ahora lo es profesionalizar. Los expertos consideran que en conjunto envía un mensaje inequívoco: el sector digital español ha madurado y apuesta por una publicidad más honesta, responsable y creíble. «Liderar con transparencia hoy es más una cuestión de energía que de discurso. En un entorno saturado, la gente ya no busca promesas, sino coherencia. Los líderes de hoy no son los que más hablan, sino los que más escuchan; los que convierten la audiencia en comunidad».

«Esa escucha activa -añade Paula Acevedo- será la clave de los nuevos liderazgos digitales: Las marcas y los creadores que prioricen comprender a sus audiencias por encima de imponer un discurso serán quienes realmente dominen la conversación. Liderar ya no consiste en tener más visibilidad, sino en tener más sintonía con quienes te eligen cada día. La transparencia ya no es una tendencia; es la única manera de mantener la conexión con una audiencia que exige autenticidad».