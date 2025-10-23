El registro horario de Yolanda Díaz plantea dudas legales si no pasa por el Congreso

El nuevo registro horario que ha impulsado el Ministerio de Trabajo como respuesta al veto a su proyecto de reducción de jornada laboral está planteando importantes dudas en los despachos de abogados, que cuestionan la tramitación de esta iniciativa como un real decreto sin tener ... que pasar, por tanto, por el Congreso de los Diputados ni superar ninguna validación parlamentaria. Ese es el camino que ha escogido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para poner en marcha los fichajes digitales, automáticos e interoperables con la Inspección, aunque buena parte de los asesores legales advierten de que la norma puede acabar en papel mojado por esa tramitación elegida en Trabajo.

Díaz se ha mostrado convencida de que el real decreto es una fórmula legal para llevar a cabo este proyecto en lo que la ministra de Trabajo llegó a denominar como «ofensiva» tras ver tumbada su idea de reducir a 37,5 horas la jornada semanal. Así lo expone también el texto que sacó a consulta pública en el que se instaba a «resolver las insuficiencias que la actual regulación del registro horario contiene y que lastran su eficacia». Lo hacía aferrándose al artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, los legalistas consultados por ABC aclaran que esa normativa avala un cambio de registro siempre que sea excepcionalmente, pero no para todos los casos. Ese artículo indica que el Gobierno puede cambiarlo «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Y ahí reside la clave de una impugnación más que probable contra el real decreto en la que ya están trabajando algunos de estos despachos de abogados laboralistas. Estos expertos apuntan que el cambio que quiere materializar Trabajo pasa en realidad por el artículo 34.9 del ET en el se insta a «la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa» para organizar y documentar el registro de jornada.

El siguiente trámite que debe abordar esta iniciativa será pasar el filtro del Consejo de Estado, cuyos miembros pueden advertir ya sobre el riesgo normativo de impulsar esta reforma con un escueto real decreto sin rango de ley. En cualquier caso, si se aprueba definitivamente, lloverán las impugnaciones.

Así lo reconoce el propio Ministerio de Trabajo desde el minuto cero de esta iniciativa. El departamento que dirige Yolanda Díaz está prácticamente convencido de que la CEOE impugnará el reglamento que desarrollará el nuevo registro horario de jornada ante los tribunales, y por este motivo se han propuesto blindar técnica y jurídicamente la norma con el objetivo de hacerla «impecable». Fuentes del Ministerio insisten en que la patronal «ha tratado de impugnar en los tribunales prácticamente todas nuestras normas».

La tramitación del registro horario no es la única salvedad que debe tener en cuenta Trabajo, advertido por varias partes del insuficiente respaldo jurídico a esa novedad laboral. El otro gran escollo es el de la posibilidad de que haya un acceso directo e instantáneo al registro horario de todos los trabajadores españoles por parte de la Inspección. De hecho, ese vínculo tan directo e instantáneo es el que más recelos legales genera porque puede haber un posible impedimento de esta iniciativa por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos.

El recelo por los resquicios legales que pueda dejar el nuevo registro horario que quiere implantar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, van a llevar a su departamento a consultar a la Agencia de Protección de Datos hasta dónde puede llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno. Al tratarse de un nuevo registro digitalizado, automático e interoperable, con acceso directo a la Inspección de Trabajo, podría vulnerar algunos derechos de los trabajadores y obligaría a cambiar la ley, según apuntan varios expertos legales.