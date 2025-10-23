Suscribete a
El registro horario de Yolanda Díaz plantea dudas legales si no pasa por el Congreso

Los bufetes avisan de que el real decreto ocupa el espacio que debería tramitarse como ley y que lloverán todo tipo de impugnaciones

José María Camarero

El nuevo registro horario que ha impulsado el Ministerio de Trabajo como respuesta al veto a su proyecto de reducción de jornada laboral está planteando importantes dudas en los despachos de abogados, que cuestionan la tramitación de esta iniciativa como un real decreto sin tener ... que pasar, por tanto, por el Congreso de los Diputados ni superar ninguna validación parlamentaria. Ese es el camino que ha escogido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para poner en marcha los fichajes digitales, automáticos e interoperables con la Inspección, aunque buena parte de los asesores legales advierten de que la norma puede acabar en papel mojado por esa tramitación elegida en Trabajo.

