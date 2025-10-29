Red Eléctrica no provisiona dinero para futuros problemas legales con el apagón

Red Eléctrica, empresa del grupo Redeia, sigue en el ojo del huracán, y es el principal señalado por el apagón que se produjo el pasado 28 de abril, aunque todavía no se ha determinado una responsabilidad clara del suceso. No obstante, desde ... la compañía presidida por Beatriz Corredor entienden que, por el momento, no es necesario hacer provisión económica en sus cuentas.

Por norma general, cuando una compañía se encuentra con un evento que, potencialmente, puede suponer una salida de caja, se realizan provisiones en los balances precedentes. Sin embargo, Red Eléctrica no quiere mover ficha en ese sentido.

De esta forma, al igual que en el primer semestre, la compañía estima que en función de los análisis internos realizados con la información existente en la actualidad y de la opinión de la Dirección de Servicios jurídicos de Redeia y de sus asesores legales independientes sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, «los administradores estiman que no es probable que el mencionado incidente implique la salida de recursos del grupo en el futuro, por lo que no se ha registrado ninguna provisión en los estados financieros».

De esta forma, la compañía evita descubrir sus cartas. Así, en este contexto, Redeia obtuvo un beneficio neto de 389,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 4,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía, que añadió que este resultado está en línea con las previsiones del grupo.

La cifra de negocios del grupo, matriz de Red Eléctrica de España, en el periodo de enero a septiembre alcanzó los 1.218,1 millones de euros, con un incremento del 2,5% frente al mismo periodo del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los nueve primeros meses de 2025 en los 950,9 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) fue de 615,6 millones de euros, un 3,8% superior.

Los cambios de operativa

Junto con la notificación de resultados trimestrales, Red Eléctrica como operador del sistema ha realizado las pruebas de habilitación de las primeras renovables que prestarán un servicio de control dinámico de tensión en línea con el nuevo P.O. 7.4 solicitado por la compañía en 2020 y aprobado en junio por la CNMC. El operador del sistema está preparado para que estas instalaciones comiencen a prestar dicho servicio desde el momento en que lo notifiquen.

El control de tensión se ha convertido en el gran caballo de batalla sobre la causa del apagón. Un conflicto que también atañe a las tecnologías más robustas, controlada por las grandes eléctricas que, no obstante, señalaron que lo que pedía Red Eléctrica no era viable.

Ahora, Red Eléctrica se mantiene a disposición de los agentes y del resto de plantas renovables a los que invita a realizar sus solicitudes para ser habilitados y poder participar en el nuevo P.O. Por el momento, el ritmo de solicitudes viables recibidas desde las instalaciones es aún bajo, señalan desde la compañía.

A día de hoy, se han presentado 168 solicitudes, de las que 125 corresponden a instalaciones renovables no gestionables. De ellas 24 están ya en condiciones de comenzar las pruebas. El resto, o bien declaran no poder seguir consigna de tensión o bien están en fase de completar la documentación necesaria.

Además de las plantas renovables no gestionables, también han presentado solicitudes centrales de generación convencional como ciclos o hidráulicas que ya tienen la obligación de prestar el servicio de control dinámico de tensión en su modalidad básica. Por ello, en el proceso se está dando prioridad a las renovables no gestionables, ya que son las únicas que pueden ofrecer nuevos recursos al sistema.

Entre los beneficios de la participación en este nuevo servicio, las renovables habilitadas obtendrán prioridad de despacho y la posibilidad de reducir las rampas máximas de cambio de su producción.