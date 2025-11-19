Red Eléctrica mantiene oculta información clave del apagón, denuncian las compañías

España se quedó a oscuras el pasado 28 de abril. Siete meses después faltan muchas cuestiones por resolver. Demasiadas. Pese a los múltiples informes que se han hecho al respecto, todavía quedan cuestiones que no están claras. Y, lo que es peor, de lo que ... se va conociendo, como por ejemplo los problemas de control de tensión de la infraestructura, tampoco hay mucha luz debido a la forma de actuar de Red Eléctrica, según reprochan las empresas energéticas.

Hace unas semanas, cuando el operador del sistema anunció que ya están probando con la tecnología renovable los sistemas de control de tensión, puso el foco sobre las centrales de gas y la nuclear, y sugirió que muchas de ellas no están capacitadas para dichas tareas de control de tensión. Esta situación está puesta sobre la mesa por parte de Red Eléctrica para hacer constar que ellos hicieron su trabajo, mientras que las empresas pudieron ser las que no ofrecieron bien sus servicios.

Pero esto no es así, según explican desde la asociación de empresas eléctricas a ABC. La directora de regulación de Aelec, Marta Castro, asegura que «el operador del sistema conoce el desempeño del control de tensión de las centrales desde hace dos décadas»; por tanto, sabe qué central debe activar o no en caso de necesitar servicios de ajuste. Y por eso, desde esta organización, y con el objetivo de poder ayudar, quieren conocer estos datos.

«Hemos pedido reiteradamente desde el día 28 de abril información para conocer los desempeños de control de tensión. Esta cuestión es algo muy local; nosotros vemos la zona donde estamos, pero Red Eléctrica tiene toda la información», expone Castro a este periódico.

«Es fundamental conocer la situación del control de tensión del día 28 de abril. Y todavía seguimos sin toda la información para poder evaluar», sostienen desde Aelec. «Tenemos la necesidad de conocer, no solo como sector, sino también el ámbito científico, para poder identificar las soluciones al problema que tenemos. Sin saber qué ha pasado es muy difícil poder hacer el encaje».

En Aelec se extrañan de que desde Red Eléctrica se esté trasladando la idea de que en general se falló, «pero cómo pudieron incumplir todas las centrales», se preguntan retóricamente desde la organización. «Lo que ocurrió el día 28 fue un fallo en el control de tensión como consecuencia de tener una escasa capacidad síncrona conectada, y además esa capacidad en mínimos históricos y con una distribución geográfica muy débil, sobre todo, en la zona donde se ocasionaron las primeras desconexiones. Nosotros hemos acreditado el cumplimiento del control de tensión de cada central», asegura de manera rotunda Castro.

Para zanjar este asunto, recuerda que «Red Eléctrica cuenta con todas las herramientas legales y técnicas para desempeñar el control de tensión porque es su obligación; es una de sus funciones. Además conoce todo el espectro nacional».

Red Eléctrica se defiende

El consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, defendió ayer que Red Eléctrica actuó «con total diligencia» el día del apagón eléctrico y que las desconexiones «irregulares» de grupos de generación fueron las responsables del apagón, provocándose hasta 12 fallos en el sistema eléctrico.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado García Merino insistió, una y otra vez, en defender que el operador del sistema «no falló ese día» y cumplió con la normativa en vigor y los procedimientos en operación.

«Red Eléctrica tiene una función, que es garantizar el suministro eléctrico de un sistema del que forman parte muchos agentes, que cada uno tiene que cumplir con su parte. Red Eléctrica el día 28 de abril actuó con total diligencia y se encontró en una situación, y no son elementos que podamos explicar nosotros, sino que tendrán que explicar los otros agentes», explicaba el directivo.

Nueva Comisión

El Congreso constituyó ayer dos comisiones de investigación sobre el apagón con la elección de sus respectivas mesas, que serán iguales en ambas comisiones y que presidirá en ambos casos la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal.

La idea inicial de la mayoría de los grupos parlamentarios es presentar el mismo plan de trabajo y las mismas peticiones de informes o comparecencias en ambas comisiones aunque, a efectos prácticos, funcionen como una sola. Por el momento no se fusionarán, pero los propios integrantes decidirán si quieren hacer avanzar un asunto y la otra no.