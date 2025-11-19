Suscribete a
Red Eléctrica mantiene oculta información clave del apagón, denuncian las compañías

El CEO de Redeia sostiene que su grupo actuó «con total diligencia»

El Congreso constituye dos comisiones de investigación del apagón, presididas por PNV, pero que actúen como una sola

España se quedó a oscuras el pasado 28 de abril. Siete meses después faltan muchas cuestiones por resolver. Demasiadas. Pese a los múltiples informes que se han hecho al respecto, todavía quedan cuestiones que no están claras. Y, lo que es peor, de lo que ... se va conociendo, como por ejemplo los problemas de control de tensión de la infraestructura, tampoco hay mucha luz debido a la forma de actuar de Red Eléctrica, según reprochan las empresas energéticas.

