Reclamar al seguro los daños por el apagón masivo: póliza a póliza y pendientes de las causas

El apagón eléctrico masivo es ya historia de España. A las 12:32 horas del mediodía, el país se quedó sin energía. Y tras ello cayeron las telecomunicaciones, los semáforos, el transporte, los cajeros... el caos era la nota predominante. Un día después, se empieza a pensar en las consecuencias económicas de ello y todo el mundo mira a las aseguradoras.

Los daños pueden ser muy variados a causa del apagón. Estarán los daños en los hogares sobre los electrodomésticos a causa del apagón y los alimentos refrigerados que se han perdido; en los autos, los siniestros que se hayan producido en vehículos; en los comercios, los aparatos que se hayan podido estropear, los alimentos echados a perder y la pérdida de beneficios; en la gran industria, los daños que se hayan podido ocasionar en las instalaciones, los costes de parar y la pérdida de beneficios; en la obra civil, los costes que haya originado el parón...

Noticia Relacionada Problemas con la conexión y los datos: la telefonía y las redes siguen inestables Daniel Caballero Las compañías han estado toda la noche trabajando para restablecer la cobertura y los datos móviles, con resultados asimétricos por comunidades

Un sinfín de situaciones susceptibles de ser indemnizadas. Pero todavía es muy pronto para saber quién, cómo y hasta dónde se cubrirán los daños. Fuentes del sector asegurador explican que en las compañías están teniendo lugar reuniones a alto nivel y comités de seguimiento para ver el alcance de la situación; también para averiguar cómo será la respuesta.

Las dudas de momento reinan en el sector asegurador y se encuentran recabando datos. En su caso, depende mucho de la causa del apagón ya que, en teoría, con lo que se sabe hasta ahora las indemnizaciones habrían de correr a cargo de las compañías pero si hubiera algún rastro de ciberataque la situación cambiaría radicalmente ya que podría entrar el Consorcio de Compensación de Seguros, al menos en parte.

Ángel Vallejo, socio de MAIO Legal especializado en seguros, apunta a que «hay que actuar con normalidad. Tengo un daño, un siniestro, pues tengo que informar a la aseguradora del siniestro y tramitarlo en función de la póliza». Pero ese no es el único escenario que maneja: «Lo que cambiaría la situación es si se produce una declaración formal de que se ha producido un riesgo extraordinario; entonces, quien tendría que hacerse cargo de la tramitación, gestión y pago de los daños derivados sería el Consorcio de Compensación de Seguros. Hay que actuar con normalidad en tanto no se produzca una declaración de riesgo extraordinario. Si no la hay, el régimen es el que es».

Así las cosas, en la situación actual y con lo que se conoce, el abogado es claro: «A la gente lo que hay que decirle es que si ha tenido un daño y está amparado por la póliza, hay que informar a la compañía de seguros».

Diferencias entre territorios

En cualquier caso, fuentes del sector señalan que hay muchos condicionantes para poder responder con seguridad a lo que hay que hacer. En un supuesto como este, además, hay diferencias entre zonas geográficas según la gravedad del apagón; en el sector explican que será muy distinto en el País Vasco, donde hubo menos horas de apagón, que en Madrid, que fue de las últimas comunidades en recuperar el suministro.

La diferencia entre geografías se debe a que la gravedad no es la misma si han pasado 5 horas o 15 horas. Esos supuestos en algunos casos llegan a estar previstos en las propias pólizas, lo que determina que haya derecho o no a recibir indemnización por los daños causados. Asimismo, otro elemento importante en el caso de los alimentos y productos echados a perder estará en el tipo de alimento ya que unos están más expuestos a estropearse sin refrigeración que otros.

Por todas estas razones, y ante las dudas de lo que ocurrirá, la postura en estos momentos es que tendrá que revisarse póliza a póliza y daño a daño. Será fundamental lo que tenga cubierto cada usuario y empresa, así como las exclusiones y condiciones que se establezcan, que varían entre pólizas y entre compañías. Y, en todo caso, habrá que esperar a tener más claridad sobre las causas.

Fuentes del sector lo que recomiendan en estos momentos a los usuarios es hacer fotos de los posibles daños, guardar los recibos de compra y documentar al máximo posible lo ocurrido. Un aspecto difícil de dilucidar serán los siniestros de autos, ya que sin semáforos ni visibilidad será complicado averiguar la responsabilidad.

Más temas:

Telecomunicaciones

Seguros

España