Las pujantes startups 'famtech' reescriben el manual de la crianza y la vida familiar

Desde soluciones que se dirigen a empresas comprometidas con la conciliación hasta otras que se venden a particulares, el nicho de las 'famtech', formado por startups cuyas propuestas tratan de mejorar la vida familiar, ha empezado a tomar altura en España. Si al ritmo ... frenético que impera en nuestra cotidianidad se suma la responsabilidad de la crianza de los hijos, la presión diaria puede alcanzar cotas inasumibles para algunos padres, que sienten que las horas del reloj pasan demasiado deprisa y que no les da tiempo a llegar a todo, una realidad que ha propiciado el surgimiento de este tipo de compañías, que ponen el foco tanto en el bienestar de los progenitores como en el adecuado crecimiento de los menores.

Si bien estos proyectos se enfrentan a la sempiterna dificultad de captar financiación, juega a su favor que su público objetivo realiza un nivel de gasto superior al de otros segmentos. Los hogares formados por una pareja con hijos fueron los que tuvieron, en media, mayor gasto en 2024, con 43.163 euros (1.824 más que en el año anterior), según el INE, que en su última Encuesta de Presupuestos Familiares recoge también que todas las categorías suben su gasto respecto al curso pasado, aunque a la cabeza se sitúan los hogares formados por un adulto con hijos, con una tasa del 6,2%. Es evidente que contar con descendientes en casa supone un elemento diferenciador del gasto, por lo que las iniciativas que ofrezcan un producto o servicio verdaderamente bueno, sean capaces de atraer inversión y sepan darse a conocer tienen recorrido.

La mayoría de los emprendimientos en este ámbito se enfocan en la primera infancia, desde el nacimiento hasta la edad preescolar, los años más demandantes logísticamente y agotadores desde el punto de vista emocional. Además, muchos adultos entienden que la inversión en estas fases generará un gran impacto en el desarrollo a futuro de sus hijos.

Verónica Jiménez Folcrá, directora de ESIC Emprendedores, explica que los sectores más emergentes en el ecosistema son «el bienestar infantil integral, con soluciones que abarcan salud, emociones, neurodiversidad y prevención de forma cercana y accesible», «personalización profunda, gracias a tecnología e IA que adapta productos, experiencias y acompañamiento a cada familia y cada niño», y conciliación real, «con herramientas que reducen la carga mental, organizan el día a día y apoyan la vida familiar y laboral».

Desde su experiencia acompañando a emprendedores en ESIC University, detecta que el mayor reto no es tecnológico, sino emocional y de confianza: «Convencer a una familia de cambiar algo que afecta a su bebé requiere transparencia, evidencia y muchísimo respeto. A eso se suman la regulación, los tiempos de adopción y la dificultad para financiar un sector que aún no tiene la visibilidad que merece, pero que está lleno de talento y propósito».

Biberón personalizado

Las madres que optan por la lactancia materna a veces no pueden mantenerla de forma exclusiva y las tetinas genéricas, al no asemejarse a la anatomía de su pezón, tienen el riesgo de provocar rechazo en el bebé, imposibilitando la alternancia del pecho con el biberón. Alberto Fernández, Alejandro Extremera y Manuel Fernández, junto a un equipo de matronas e ingenieras, han lanzado un biberón que, a través de una interfaz online, se personaliza en función de las características del pecho de cada madre y la succión del bebé, con el objetivo de evitar el temido efecto confusión tetina-pezón y de proteger la lactancia materna. De acuerdo a los datos que manejan, la tasa de aceptación es del 94,3% frente al 39% de los biberones genéricos.

Bautizada como Happymami, esta spin-off de la Universidad de Jaén echó a rodar en 2021 tras dos años dedicados a investigaciones propias y, según cuenta un orgulloso Alberto Fernández, CEO de la firma, ya ha ayudado a más de 60.000 mujeres. Su valor diferencial es que, además del biberón, «nuestras matronas y asesores de lactancia proporcionan un acompañamiento muy exhaustivo vía WhatsApp o email, asesorando, resolviendo dudas, etc.».

El diseño a medida minimiza el riesgo de que el bebé rechace el pecho o el biberón

Sus dos grandes perfiles de compradores son «familias a las que el pediatra recomienda complementar el pecho con biberón porque el bebé no coge suficiente peso, y madres que se incorporan al trabajo, pero están preocupadas porque la criatura no acepta ningún biberón y no pueden dejarle sin comer ocho horas». En todo este tiempo, han recibido testimonios como el de una deportista paralímpica, bronce en los últimos Juegos Olímpicos e inmersa en la preparación de los de Tokio, que en las horas en que entrenaba, su pareja daba el biberón al bebé y, al volver a casa, ella le daba pecho. «Con historias como esta ves que impactas positivamente en muchas familias», dice Fernández.

El producto se vende a través de su página web, farmacias y tiendas de puericultura. Actualmente operan en España, Francia, Alemania e Italia. La empresa, seleccionada en 2022 y 2023 en Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por Juan Roig, ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio AJE Andalucía 2023 en la modalidad de Iniciativa Emprendedora.

Solución integral

Desde la fundación de Bebé de París en 2012, Elena Gómez del Pozuelo ha sido testigo y parte implicada en la evolución del ecosistema 'famtech' con un proyecto que apostaba tanto por el modelo B2C como por el B2B. Su ecommerce de regalos para recién nacidos pronto atrajo a empresas que querían felicitar a sus empleados por ese momento único, pero el planteamiento inicial fue creciendo ante la demanda de los clientes corporativos de servicios que les ayudaran a atraer y fidelizar talento joven que quiere o tiene hijos. «El salario emocional y el cuidado de los empleados son temas cada vez más apreciados y las empresas están tomando conciencia», dice.

Bajo el paraguas de Concilia.Company, antes llamada Baby Friendly Companies, se engloban Concilia Baby (Bebé de París), Concilia Life, que pone a disposición de las familias más de 200 programas de acompañamiento liderados por coaches especializados en cada etapa (primeros años del bebé, preadolescencia, adolescencia…) y Concilia Academy, centrada en formación empresarial para conciliación. Una propuesta integral para que los trabajadores puedan disfrutar de un equilibrio entre su vida personal y profesional, y se sientan arropados desde el comienzo del embarazo hasta su posterior reincorporación laboral.

Considera la emprendedora que en España todavía queda camino por recorrer porque, si bien la legislación es muy favorable (19 semanas retribuidas para cada progenitor), más que la de vecinos europeos como Italia, «faltan servicios para ayudar a los nuevos padres, sobre todo para lograr que aumente el número medio de hijos por mujer, actualmente de 1,1».

La CEO de Concilia.Company, que en su día fue presidenta de Adigital, cree que el principal desafío para las startups volcadas en mejorar la vida familiar es atraer financiación. «Los venture capital se mueven por modas y ahora la inteligencia artificial lo acapara todo, así que las iniciativas que no hagan uso de ella lo tendrán más complicado», apunta.

Gómez del Pozuelo habla de una tendencia en boga en otros países que podría ganar terreno a nivel global en los próximos años: la incorporación de tecnología (sensores) en prendas de ropa, como los bodies para dormir, o en pulseras de mano o de pie, para medir las constantes vitales de los bebés.

En esta línea, Bosch mostró en el CES 2025, la emblemática feria de electrónica de consumo celebrada en Las Vegas, una cuna inteligente que monitoriza el ritmo cardíaco y que, gracias a su software, alerta de eventos importantes, como si un peluche o una manta tapa las vías respiratorias del niño o si está llorando. Si detecta que al recién nacido le cuesta dormir, activa automáticamente una suave función de balanceo.

Y dado que es tan crucial la salud física como la mental, para los niños más mayores Newlittle, una de las startups que participó en el 7º Programa de aceleración de La Nave, elabora cuentos terapéuticos protagonizados por la mascota o el peluche favorito de los chiquillos que les ayudan a superar miedos, celos y grandes cambios emocionales. Las historias las diseña un equipo multidisciplinar (psicológicos, escritores de literatura infantil e ilustradores profesionales) con apoyo de la inteligencia artificial, que ejecuta los criterios terapéuticos que han definido.

Jiménez Folcrá, de ESIC Emprendedores, cree profundamente en la IA «como una herramienta que humaniza cuando se usa bien». En 'famtech', entiende que «va a permitir personalizar con una precisión que antes era imposible, anticipar necesidades y acompañar el crecimiento de cada niño con más sensibilidad, como ya hacen empresas como Newlittle». Aclara que esta tecnología no viene a sustituir nada, sino que llega para optimizar procesos «y esto tiene que integrarse en la estructura de las startups para que de forma ágil identifiquen e implementen mejoras para llevarlas al mercado con mayor facilidad».

Competir con gigantes como Hero, Nestlé o Nutribén no impidió a Alberto Jiménez luchar por su sueño de ofrecer alimentos ecológicos, sin conservantes ni añadidos, para los pequeños de la casa. Habló con Javier Quintana, su amigo del colegio, y crearon en 2015 Smileat, que una década después prevé cerrar el año con 21,5 millones de euros de facturación. «Nos apoyamos en tres grandes pilares: materia prima de altísima calidad y ecológica, eliminando pesticidas y químicos que se sabe por estudios que tienen un alto impacto en la salud de los consumidores; tabla nutricional muy equilibrada; e innovación en producto y comunicación», explica Jiménez, CEO de la compañía. Un proyecto empresarial que ha echado raíces en el exigente mundo de la alimentación infantil.

Alberto Jiménez (izda.) y Javier Quintana (dcha.), cofundadores de Smileat, que espera alcanzar una facturación de 21,5 millones de euros en 2025

«Hemos nacido para hacer las cosas diferentes y aportar donde otros no lo ven. Un ejemplo son nuestros Smilados, el flash de toda la vida, pero con 100% fruta», dice. La búsqueda constante de nuevas oportunidades forma parte del ADN de la empresa. «Tras los últimos estudios que muestran que introducir frutos secos de forma temprana puede ayudar a reducir alergias, lanzamos un producto único, un mix en polvo de frutos secos y cacahuete que facilita la incorporación de este posible alérgeno en la dieta de los peques y sin riesgo de atragantamiento desde los seis meses», destaca el CEO, que habla, asimismo, de su preparado para tortitas, que califica como «único en el mercado». Facilita la introducción de cereales y hace que los primeros intentos de BLW (alimentación dirigida por el bebé) sean sencillos, desde los ocho meses, «convirtiendo la comida en un momento divertido y saludable».

La marca está disponible en los principales puntos de venta del país: retail, canal farmacia, tiendas especializadas, marketplaces y su propio ecommerce. España continúa como su principal mercado, aunque Portugal está creciendo a gran ritmo y 2025 ha sido un año clave para definir su estrategia de internacionalización. «Smileat está presente en países como República Checa o Rumanía, y estamos en contacto con muchos otros», adelanta Jiménez.

A domicilio y online

El mercado de las 'famtech' comprende un amplio abanico de soluciones. Maternify, impulsada por Carla Quintana y Álvaro Ayllón, tiene como propósito transformar el panorama de la atención materno-infantil para que las familias cuenten con un apoyo profesional tanto a domicilio como online que complemente la oferta del sistema sanitario nacional y haga más llevadera la crianza. Su catálogo incluye cursos de preparación al parto y de primeros auxilios, asesoría de lactancia y del sueño, pediatría, etc., valiéndose de una red de sanitarios actualizados en sus respectivos campos.

Una de sus novedades es la incorporación a su catálogo de un programa de fertilidad para guiar a las parejas que se sienten perdidas y piensan que su única opción son los tratamientos invasivos a pesar de que estos no siempre son el camino adecuado, expone el CEO de la firma, que ha suscrito un acuerdo con una clínica de fertilidad para los casos en los que esta sea la vía recomendada.

Maternify ofrece asistencia online y a domicilio de profesionales de la maternidad bajo un modelo B2B y B2C. Los cofundadores son Álvaro Ayllón y Carla Quintana

En su empeño de mantenerse a la vanguardia, la startup trabaja desde hace seis meses en un proyecto de inteligencia artificial que asistirá al equipo en la atención al cliente y en operaciones para ganar eficiencia a la hora de asignar a los sanitarios. Asimismo, ya piensan en desarrollar un algoritmo de procesamiento de datos e imágenes para ayudar a los profesionales e incluso a los padres en el diagnóstico temprano de problemas del frenillo del bebé.

Sus servicios pueden contratarlos tanto particulares como empresas. «Las compañías que integran Maternify en sus políticas de bienestar observan una reducción significativa del estrés perinatal, una mejora del retorno al trabajo y una mayor percepción de apoyo corporativo», señala el emprendedor. En el ámbito B2C, recuerda que «más de la mitad de nuestros clientes disponen de seguro médico, lo que significa que este no cubre lo que nosotros ofrecemos o no lo hace con suficiente calidad», advierte Ayllón, que espera que Maternify se convierta en 2026 en partner de aseguradoras «que vean que el acompañamiento post-parto multidisciplinar no está bien atendido y pueden aportar un valor extra a las familias». En sus cuatro años de historia, la empresa ha atendido a más de 5.000 familias y ha superado los 7.000 servicios realizados.

Las 'famtech' españolas redefinen las reglas para que la vida familiar se saboree plenamente y lo rutinario se convierta en una fuente de bienestar.