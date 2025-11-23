Suscribete a
ABC Premium

ABC EmpreSA

Las pujantes startups 'famtech' reescriben el manual de la crianza y la vida familiar

En torno al bienestar de los progenitores y al cuidado integral de los menores, factores en los que no se ahorran gastos, ha tomado forma un nicho en ebullición

La crianza severa aumenta el riesgo de que los niños desarrollen problemas de salud mental duraderos

Bienestar infantil integral, personalización profunda y conciliación real son las grandes tendencias
Bienestar infantil integral, personalización profunda y conciliación real son las grandes tendencias MALAGÓN
Laura Montero Carretero

Laura Montero Carretero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde soluciones que se dirigen a empresas comprometidas con la conciliación hasta otras que se venden a particulares, el nicho de las 'famtech', formado por startups cuyas propuestas tratan de mejorar la vida familiar, ha empezado a tomar altura en España. Si al ritmo ... frenético que impera en nuestra cotidianidad se suma la responsabilidad de la crianza de los hijos, la presión diaria puede alcanzar cotas inasumibles para algunos padres, que sienten que las horas del reloj pasan demasiado deprisa y que no les da tiempo a llegar a todo, una realidad que ha propiciado el surgimiento de este tipo de compañías, que ponen el foco tanto en el bienestar de los progenitores como en el adecuado crecimiento de los menores.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app