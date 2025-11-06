Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este jueves 6 de noviembre

Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos de solicitud, fechas y precios de la nueva temporada

Esta alternativa al programa de turismo permite a los pensionistas disfrutar de distintos tratamientos

El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos de solicitud, fechas y precios de la nueva temporada
Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos de solicitud, fechas y precios de la nueva temporada ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque el programa de Turismo del Imserso es quizá el más conocido por parte de los pensionistas. Pero existen otros planes con los que los jubilados de nuestro país pueden viajar a precios más ajustados.

Uno de ellos es el Programa de Termalismo del ... Imserso que incluye la posibilidad de disfrutar de balnearios situados en diferentes puntos de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app