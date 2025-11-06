Programa de Termalismo del Imserso 2026: plazos de solicitud, fechas y precios de la nueva temporada

Aunque el programa de Turismo del Imserso es quizá el más conocido por parte de los pensionistas. Pero existen otros planes con los que los jubilados de nuestro país pueden viajar a precios más ajustados.

Uno de ellos es el Programa de Termalismo del ... Imserso que incluye la posibilidad de disfrutar de balnearios situados en diferentes puntos de España.

La nueva convocatoria está abierta desde el pasado martes 4 de noviembre. El objetivo de este programa es, como señala la web del Imserso, potenciar el desarrollo económico del sector del turismo termal, reduciendo la estacionalidad y, con ello, manteniendo el empleo y la actividad económica durante la temporada baja de este sector.

Plazos para la solicitud del programa de termalismo del Imserso

El plazo para la solicitud de plaza comenzó el pasado martes 4 de noviembre y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026.

Contempla la oferta de 197.000 plazas para participar en el programa en diferentes turnos. Este es el programa de termalismo para el año 2026 y una vez se han presentado las solicitudes se realiza la adjudicación de plaza. Los pensionistas deberán decidir en qué meses quieren viajar y hacer la solicitud en función a ello.

Proceso de adjudicación de plaza para el programa de termalismo del Imserso 1 Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: hasta el día 4 de diciembre de 2025 2 Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre: hasta el día 15 de mayo de 2026

Habrá también una lista de espera de plazas. Estás se destinarán a cubrir plazas que vayan quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias. Igualmente, habrá que solicitar la inclusión en esta lista.

Quienes quieran viajar en los meses de febrero a agosto podrán pedirlo hasta el 14 de mayo de 2026. Quienes prefieran hacerlo entre los meses de septiembre y diciembre podrán solicitarlo hasta el 31 de octubre de 2026.

Cómo solicitar plaza en el programa de termalismo y requisitos

Para participar en este programa de termalismo para 2026 deberán cumplimentarse las solicitudes. El Imserso recomienda por «sencillez, rapidez y seguridad» hacerlo por la sede electrónica.

No obstante, también se puede descargar de la página web el modelo de solicitud y remitirlo a través de los registros electrónicos y oficinas relacionados en el artículo 9 de la OrdenSSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el programa de termalismo del Imserso o en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Termalismo del Imserso, apartado de correos 61.285, 28080 Madrid.

Así como ocurre para el programa de turismo, para el programa de termalismo también hay que cumplir unos requisitos. Son los siguientes.

Requisitos para participar en el programa de termalismo del Imserso Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad Social español, ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español, ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad del Sistema de Seguridad Social español, ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco o más años de edad.

Poder valerse por sí mismo para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)

Necesitar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la recepción de los mismos

Alcanzar, de conformidad con la baremación establecida, la puntuación que le permita acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados

Podrán participar en los programas las personas de nacionalidad española, que residan en el extranjero, siempre que perciban una pensión del Sistema de Seguridad Social español y cuenten con la edad exigida

Podrán ir acompañados por el cónyuge o, en su caso, la pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan alguno de los requisitos exigidos. Asimismo, podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45%, siempre que el turno lo disfruten con sus padres y se alojen en la misma habitación.

El Imserso barema las solicitudes con puntos para dar más o menos prioridad a quienes las presenten en función de su situación personal.

En cuanto a los balnearios participantes, se pueden consultar en el siguiente enlace, y están distribuidos por todas las comunidades autónomas.

Los precios dependen del mes en que se viaje, aunque, a rasgos generales, todos se encuentran entre los 300 y los 500 euros. Cada uno de los balnearios ofrece distintos tratamientos que pueden ser reumatológicos, respiratorios, digestivos, renal y de las vías urinarias, dermatológicos o para los nervios. Asimismo, algunos de los establecimientos que participan en el programa ofrecen a los pensionistas, dentro del precio, un servicio de acercamiento al balneario.