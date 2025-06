'Private equity', un refugio para las carteras en tiempos de volatilidad

Alicia Miguel, redactora jefe de Funds Society; Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta, y Enrique Tellado, ex CEO de EVO Banco y CEO de Intrum, protagonizaron el encuentro

El Foro ABC-Funds Society 'Aterrizando el private equity: una inversión con impacto en la economía real', organizado en la sede de ABC con la plataforma Crescenta (nacida a final de 2023), analizó esta parte del mercado que invierte en empresas privadas que no cotizan en Bolsa para impulsar su crecimiento. Una apuesta por la diversificación y por rentabilidades más altas, que cuenta además con una mayor resiliencia en tiempos de especial volatilidad.

Una generación de valor ante la que los participantes reclamaron la importancia de la educación financiera, en tiempos en los que Funcas acaba de publicar un estudio en el que se recoge cómo más de uno de cada cuatro españoles, considera que no tiene los conocimientos financieros suficientes para tomar decisiones adecuadas sobre su dinero.

Alicia Miguel, redactora jefe de Funds Society, condujo la charla con Ramiro Iglesias, CEO y cofundador de Crescenta, y Enrique Tellado, ex CEO de EVO Banco y CEO de Intrum, en la que se comenzó apuntando que más del 90% de compañías españolas no cotizan en bolsa, y cómo hay cada vez hay más oportunidades de encontrar rentabilidad en el ámbito del 'private equity' (con imperativos legales, eso sí, como contar con un mínimo de 100.000 euros de patrimonio personal y una inversión no más allá del 10% del patrimonio financiero para cubrir incidencias).

En este entorno, Iglesias apuntó cómo esta modalidad permite «la apertura de los mercados privados a nuevos inversores, además de ser una palanca de crecimiento para las empresas, supone, sin duda, un impacto real sobre la economía».

Un contexto en el que los participantes destacaron cómo el concepto 'público' no se refiere en este ámbito a inversión en compañías públicas, sino el acceso del público en general a participaciones en todo tipo de compañías, bajo la asesoría de entidades especializadas que les puedan apoyar en el camino, para participar en el crecimiento de las empresas (el 'private equity growth'). «Con la esencial opción de la diversificación (destacó Tellado) para evitar riesgos y propiciar la liquidez, en un entorno que permite invertir, participar en negocios nuevos, atractivos, y ser parte de su desarrollo».

Rentabilidades de doble dígito en un entorno de espera de cinco años para recoger resultado en los siguientes cinco, que cuenta con nuevas herramientas como los fondos 'evergreen' (más flexibles) a los que, como comentaron los especialistas, aún les queda camino por recorrer («no tiene historia, y no se puede hablar de 'track records'»). Lo que sí parecen claras son las garantías ante los clientes, como apuntó Tellado: «Si un cliente tiene problemas de liquidez, contamos con más compradores que vendedores, por eso es importante diversificar a partir de una adecuada información, en unas acciones que no sólo aportan valor a la persona, también a la sociedad».

Cómo funciona el 'private equity' «No se desembolsan (señaló Iglesias) los 10.000 euros de mínimo de una vez. Firmas un compromiso para que, en un periodo de cinco años, se acuda a llamadas anuales de capital, de 2.000 euros. Se pide poco a poco para que el especialista vaya regulando la cadencia de la inversión. Tan pronto existe la rentabilidad, se devuelve lo aportado, más la rentabilidad, durante los siguientes cinco años». En el caso de Crescenta, su CEO destacó cómo sólo se hace una 'llamada de capital' al año». En cuanto a datos, en el encuentro se destacó que siete de diez personas de público objetivo se muestra interesadas cuando se les explica el sistema, registros a tener en cuenta en un entorno tan volátil e incierto como el actual.

«Nuestra vocación es dar acceso a especialistas que han acreditado su experiencia en más de dos décadas (añadió Iglesias), con rentabilidades medias de un 20% anual frente a ratios de pérdida inferiores al 5%, acostumbrados a trabajar en horizontes temporales lógicos. Por lo tanto, los datos son esenciales para apostar por los perfiles más adecuados, por los más demandados, que son capaces de levantar 25.000 millones de euros en tres meses».

Rentabilidades atractivas (con un 'ticket' mínimo de 10.000 euros) frente a las opciones de la banca, como señaló Tellado: «decimos que permite, valga la expresión, invertir en cosas chulas, que te apetece estar en ellas», con un programa inspirado, como apuntó Iglesias «en los procesos propios de los 'family offices', de las grandes fortunas, con diversas modalidades de inversión, desde esos 10.000 euros a millones de euros». Unas pautas para eludir la iliquidez: la propia de los activos que no se pueden convertir (por diversas razones, desde lo particular a lo general) en dinero fácilmente.

El ejemplo de los fondos nórdicos (propio de un mayor esfuerzo histórico en la educación financiera), la importancia de mover dinero parado en el mercado financiero (y de una mejor adecuación del marco normativo) o la incidencia en la creación de empleo de las inversiones propiciadas por esta modalidad, fueron otros de los aspectos comentados en un encuentro que analizó el presente del futuro del 'private equity'. Así lo destacaron Tellado («esta inversión hace que la economía sea más productiva») e Iglesias («apostar por la democratización del acceso a la inversión para ganar en seguridad financiera, sin necesidad de estar pendiente, día a día, de la fluctuación de tu inversión»).

