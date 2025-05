El presidente del Sabadell advierte del «aumento del poder oligopólico» que generaría la opa de BBVA

En el prestigioso Hotel Landmark de Londres se ha celebrado la XIII Cena de Gala organizada por la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Este evento, que se ha convertido en uno de los encuentros más relevantes en la agenda de ... relaciones bilaterales entre ambos países, ha reunido a casi 350 invitados, incluyendo a destacadas personalidades del ámbito empresarial, así como representantes de la sociedad civil de España y del Reino Unido. La cena ha contado con la presencia de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, como invitado de honor y este no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra la opa hostil de BBVA en presencia de empresarios e inversores.

A lo largo de los años, Sabadell ha sido objeto de numerosas ofertas de compra, pero siempre ha mantenido su independencia, ha dicho. Para Oliu, esta independencia ha sido clave en la construcción de la identidad cultural del banco y su desarrollo a largo plazo. Refiriéndose al contexto actual, ha sido contundente al señalar que «Sabadell y BBVA ofrecen más valor por separado que juntos».

El presidente del banco catalán ha destacado un mensaje novedoso en el argumentario de la entidad: el riesgo de oligopolio. «Aumentar el tamaño relativo de una entidad en un mercado conduce inevitablemente a un aumento del poder oligopólico en detrimento de los consumidores. Por tanto, corresponde a las autoridades de competencia analizar cada caso en particular», ha indicado, en referencia a la opa de BBVA.

Asimismo, Oliu ha destacado que la operación supondría un problema para las empresas, algo sobre lo que ya han advertido diversas patronales, asociaciones y partidos políticos; el Gobierno también se ha mostrado en contra con un argumento similar. «Creemos que esta fusión en particular tendría un impacto especialmente negativo en el segmento de las pymes, y esto debe analizarse en profundidad», ha comentado.

En otro punto de su intervención, el presidente del Sabadell ha hablado sobre el crecimiento y expansión de la entidad bancaria desde su fundación en 1881. Ha recordado cómo el banco fue fundado por un grupo de 127 empresarios de la localidad catalana de Sabadell, y cómo a lo largo de los años ha logrado convertirse en el cuarto mayor grupo bancario privado de España, con una base de casi 12 millones de clientes y más de 19.000 empleados en la actualidad. En particular, Oliu ha destacado la adquisición del banco británico TSB en 2015 como un movimiento estratégico clave para diversificar los riesgos y mejorar el perfil crediticio del banco. A pesar de los desafíos que el Brexit ha supuesto para la banca y para las relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea, Oliu se ha mostrado satisfecho con los resultados de TSB, afirmando que esta entidad ahora contribuye positivamente a los resultados anuales del grupo. «Todavía amamos al Reino Unido», ha dicho, subrayando el compromiso continuado del Banco Sabadell con el mercado británico.

La gala ha contado con la presencia de numerosos altos cargos y personalidades influyentes, entre ellos Gareth Thomas, responsable de Servicios, Pequeñas Empresas y Exportaciones del Reino Unido, y Sir Chris Bryant, a cargo de Protección de Datos, Telecomunicaciones, Industrias Creativas, Artes y Turismo. También ha asistido el embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco. Entre las empresas presentes en el evento estaban grandes nombres como BBVA, Iberdrola, Santander, Ferrovial, Acciona y Sacyr, entre otras.

Por su parte, Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, ha rendido un emotivo homenaje a la trayectoria del Banco Sabadell, resaltando la importancia histórica y económica de la entidad. Barrachina destacó los casi 150 años de historia del banco y su contribución al desarrollo de la sociedad española. «Pocas marcas habitan en el universo afectivo de los españoles como lo hace Sabadell», ha afirmado Barrachina, poniendo en valor el impacto del banco en la vida de millones de españoles. En su discurso, también ha aprovechado para destacar la relevancia de la Cámara de Comercio en la consolidación de las relaciones comerciales entre España y el Reino Unido.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche ha sido cuando Barrachina compartía con los asistentes los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos meses, revelando su batalla contra el cáncer. «Hoy, a nivel personal, me enorgullece estar de nuevo con ustedes. Esta es mi primera aparición desde febrero de este año, cuando mi tratamiento contra el cáncer tomó un giro muy preocupante que me mantuvo en el hospital durante demasiado tiempo», ha declarado emocionado. Durante su intervención, ha citado las palabras de Polonio a Laertes en 'Hamlet': «Los amigos que tienes, y cuya amistad has puesto a prueba, sujétalos a tu alma con aros de acero», como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido durante ese difícil período. En su discurso, Oliu le ha dedicado unas palabras a Barrachina: «Eduardo, eres un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Estar aquí hoy es algo que no sólo aprecio profundamente, sino que llevaré conmigo como un ejemplo de servicio a la comunidad y a la Cámara de Comercio».

Barrachina continuó su discurso refiriéndose al contexto global actual, marcado por la incertidumbre y los desafíos geopolíticos. «Vivimos en un mundo de conflictos y confrontaciones, de fragmentación y miedo. Geopolíticamente, nuestro mundo está más interconectado y, sin embargo, paradójicamente, más dividido que nunca», ha señalado. Ante esta situación, ha subrayado la importancia de instituciones sólidas como la Cámara de Comercio para ayudar a reconstruir la confianza entre las naciones y facilitar el comercio y la inversión. «España sigue siendo el séptimo mayor inversor en el Reino Unido, y el Reino Unido es nuestro segundo destino de inversión», ha enfatizado, destacando la profunda colaboración entre ambos países. «En la larga y notable historia de nuestros dos países, hay muchos capítulos aún por escribir. Llenémoslos con la incansable búsqueda de un mañana mejor», ha declarado.